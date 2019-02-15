不用繞路了！花蓮市開興路打通 居民大讚「好開心」

2019-02-15 16:48

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市府前路後方的開興路與中美七街口，長期因房屋占用國有土地懸而未決，導致路只開一半，附近居民來往必須繞路而行，十多年來苦不堪言，市公所去年依花蓮縣興辦公共工程用地拆遷物拆遷補償救濟自治條例，給予屋主補償後協調拆除，12月動工拓寬，如今順利通車，讓用路市民大讚「好開心！」

位在花蓮市美崙地區的開興路與中美七街口，10多年來因房屋占用國有土地，導致其中一段道路無法開通，附近居民接送小孩或到市區，都必須繞遠路，民怨積累許久，今年順利拓寬開通後，瞬間提高民眾的行車便利性。

花蓮市長魏嘉賢說，長久以來開興路與中美七街口，約有一段長約40公尺的道路都未能通行，在地居民若要往市區方向行駛都需往後繞路，非常不方便，市公所終於在去年與住戶協調成功，將此路段打通，讓在地居民的行車更加安全順暢。

他強調，另針對市民反映開興路往東銜接中美五街25巷9弄，位於鑄強國小後方的道路，因有一段高低落差，目前尚未完全開通一案，也已請設計公司進行評估，是否能採僅通行機車或符合殘障設施人行道等方式，順利銜接道路。

民政里長林志鵬說，道路開通後，民眾反應良好，鄰里間也大讚「開心」，未來該路段會再要求增加減速慢行與標線設置，提醒駕駛人放慢開車速度，讓附近就學的孩童及散步的長者能更加安全。

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