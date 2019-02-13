台灣燈會未「點」先轟動 大鵬灣春節搶看人潮創紀錄

2019-02-13 23:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年台灣燈會在屏東，在東港大鵬灣的主燈區將於本月15日下午2點開始試營運，由於部分花燈早在春節前就落成，加上大鵬灣新設施海上教堂趕在年節開幕，吸引爆量走春人潮，粗估至少湧進5萬人次，大鵬灣國際開發公司（簡稱大鵬灣公司）說，今年的走春人潮爆量，燈會未演先轟動。

今年燈會以大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）內的「國際休閒特區」為主燈區，由大鵬灣公司經BOT取得經營權，該公司配合台灣燈會自有景點「海上教堂」趕在年節前開幕，還搭配情人節打造「愛情大滿罐」，邀請情侶前來大鵬灣，把罐內愛情鎖鎖上教堂旁愛情網牆「情定大鵬灣」。

「燈會盛況可期！」大鵬灣公司指出，海上教堂以輪船為造型所設計，從海堤一路延伸進入灣域當中，遠看就像是大鵬灣中新的島嶼，施工過程中就因為從外部可清晰可見而備受討論，春節連假果然吸引爆量人潮，每天早上未開園就有民眾排隊，還反映「怎麼不早點開？」。

不過，海上教堂因路堤深入海域，基於安全考量，屏縣府指示試營運後就不再開放，想近距離觀賞海上教堂甚至要「定情」的情侶得把握這兩天機會。經統計，大鵬灣在年節期間湧進超過5萬人潮，創下紀錄，鵬管處官員都咋舌直說「盛況空前」，更可預見未來燈會的吸引力。

主燈區的花燈於春節前就有部分落成甚至試點燈吸引民眾爭睹，其中包括已備受討論、以新移民女性為主題打造成鋼鐵女神模樣的「你容我融」，雖然材質是鋼片，但造型卻因編織工法而展現女性柔美，親手串起30萬個蚵殼作為襯裙的新住民們更稱呼她為「女神」，今天內政部次長陳宗彥和縣長潘孟安為「你容我融」點燈，夜間光采幻化引來眾人驚嘆。

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