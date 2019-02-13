年後變胖不敢量...KUSO體重計照瘋傳 網笑：數字自己按

2019-02-13 22:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節9天連假結束後，很多人都胖了，站上體重計時心情忐忑，網路流傳雙腳站上體重計，秀出「58」的阿拉伯數字，仔細一看發現這根本是KUSO照片，因為雙腳站的是綠色桌墊，顯示數字的是電子計算機，網友笑說：「年後希望體重多少，數字自己按！」。

今年春節連假長達9天，放假前衛福部國健署就提醒民眾，依據往年調查過一個年有3成的民眾會增加2公斤的體重，而年假才剛結束，有人不敢站上體重計，有人則一量體重就驚聲尖叫，無法接受體重飆升的事實。

這幾天LINE群組熱傳一張讓很多人拍案叫絕的照片，因為乍看會以為，有人驕傲地拍下年假後依然保持標準體重的照片，向網友討掌聲，但是定睛一看，才發現這是網友搞笑的創意照。

原來照片裡的人，赤腳踩著的不是體重計，而是用一塊綠色桌墊模仿薄型體重計，正中央顯示「58」數字的則是一只電子計算機。網友都被這張照片逗笑了，認為這位網友不只創意高，而且被很多女生視為煩惱的「過年吃胖」問題，經此一KUSO，就能樂觀看待了。

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