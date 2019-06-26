王金平：初選民調 注意民進黨策略操作

2019-06-26

點評國政發表會 參選人都沒談團結

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選「國政願景電視發表會」首場昨晚登場，未參與初選的前立法院長王金平會後在臉書直播「答題」，他點評參選人雖講得正面卻都沒談「團結」，初選階段很多人互相攻訐，對國民黨的團結傷害很大，籲黨中央應舉辦第四場談整合、團結之道。

籲黨辦第四場 談團結之道

王金平會後在臉書直播發表對憲政、國防、外交、兩岸的看法，並附上文章寫道，在初選開跑前，各陣營充斥「被民調做掉的不信任感」，猶記二○一六年的「換柱」風波，昨天卻出現一份與社會認知相左的黨內對比民調，讓人不得不合理懷疑民進黨策略操作、錯誤誘導的可能性，若真如此，國民黨的初選結果大家服不服氣？不服怎麼辦？

王金平認為，初選期間參選人之間互相攻訐、對立，對國民黨的團結造成很大傷害，因此他要求三場國政願景電視發表會後，應加上第四場極為重要的「初選之後的整合之方，團結求勝之道」。

憲政方面，王金平指出，二○○○年至今歷經三任總統、換過十五位行政院長，總統有權無責，頻繁更換閣揆卻造成國家重大計畫無法長期、連貫地推動，施政績效低落，大家希望改為內閣制，但配套修法很龐雜，必須國內和諧，朝野一致行動，才有機會完成。王金平總結說，只要兩岸問題得解、國內和諧能促成，經濟發展自然蓬勃，「台灣錢淹腳目」的時代就會回來。

初選參選人 誰來都會見

此外，高雄市長韓國瑜上週「突襲」拜會王金平後，國民黨總統初選參選人郭台銘隨即聯繫會面。王昨天接受廣播專訪時也透露，他已和郭在餐廳見過面，並建議郭加強空戰，誰能拔得頭籌，最後才知道。王也強調，自己和每位參選人都保持一樣距離，誰來看他都會接見，還喊話：「韓市長，隨時歡迎你來。」

對於韓國瑜接連被國中生嗆「選總統太可笑」、高中生穿「溜之大吉」Ｔ恤、拿「為什麼愛說謊」一書合照，王金平表示，自己參加這麼多場活動，都受到相當禮遇與尊重，學生說「溜之大吉」，應是在強調「韓要選總統，從高雄溜之大吉」，自己沒辦法建議韓國瑜什麼，「我們沒辦法堵人家的嘴」。

王金平近來推出直播節目「台灣金團結」，國民黨立委蔣萬安是昨天節目的來賓，王送上「記得關mic」Ｔ恤逗笑全場。

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