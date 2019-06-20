共諜犯罪態樣明確化 檢好辦案

2019-06-20

〔記者黃捷、錢利忠、吳政峰、楊國文／台北報導〕立法院臨時會昨三讀通過「國家安全法部分條文修正案」，拉高發展間諜組織的刑度及罰金，並將網路納入管轄。對此，偵辦、審理國安案件的第一線司法人員表達贊同及支持，認為修正案不僅能有嚇阻作用，對日後辦案也有助益。

法界︰修法拉高刑度 具嚇阻作用

法務部表示，立院提案修正完善現行國安法不足之處，值得肯定，把間諜造成國家危害的程度直接反映在加重刑責上，代表政府宣示國家安全不容挑戰的決心。修正案有嚇阻間諜行為的效果，更能重懲未遂、既遂犯，符合人民期待，若之後還有須修正或補漏的法條，各部會也會重新研擬，完善整體國家法律，以國家安全為第一要務。

一位曾辦共諜案的檢察官指出，相較舊法籠統規定人民不得刺探、蒐集、交付或傳遞機密文件，新法明確定義發展組織的行為，包括發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織等，讓檢方辦案有更清楚方向。

這位檢察官表示，共諜案最常見及初始態樣就是「發展組織」，但若沒觸及「外患罪」，只能朝國安法方向調查，回顧近年來的共諜案例，鮮少有依外患罪論刑，威嚇意義大於實質，此次修法將國安法刑責大幅拉高，確實能產生實質嚇阻效果。

檢察官說，未來若再出現類似「史上最大共諜」鎮小江案、首宗「中生共諜」周泓旭案等發展組織的共諜案，司法機關將有法源重判，不會再出現輕判狀況，也能提高辦案人員士氣。

類似鎮小江、周泓旭案 將有法源重判

審理周泓旭案的高等法院法官沈君玲也表明樂見修正案三讀，她表示，當初周泓旭案因受限法定刑責，且未遂罪減刑一半，她只能維持一審判決一年二月徒刑結果，對照周的犯行，刑責並不重；修正案通過後，未來類似案件較能符合罪刑相當。

調查局也表示，新修法將犯罪態樣明確化，更擴及網路駭侵等修法創舉，並針對替中國情蒐、發展組織的部分大幅提高刑度及罰金上限，勢將有效嚇阻共諜犯罪。

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