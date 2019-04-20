中年發福否 基因檢測給答案

2019-04-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕小時候胖不是胖？美國研究團隊利用基因檢測技術發展「肥胖風險評估」，分析超過三十萬人的健康數據，評估中年後變成嚴重肥胖的風險。研究發現，擁有最多肥胖基因者，體重在三歲至八歲出現顯著增加的現象，且在中年時變成嚴重肥胖的機率，是風險最低組的二十五倍。

有肥胖基因者 3~8歲體重增加

麻省理工學院─哈佛大學博勞德研究所團隊十八日刊登在權威學術期刊《細胞》的研究，利用逾兩百萬種基因突變好發點的檢測結果發展「肥胖風險評估」模式，量化肥胖的「遺傳預設傾向性」；在這套模式中，肥胖風險分數愈高，代表愈有機會遺傳到肥胖，風險分數愈低則愈不容易受「肥胖基因」影響。該研究的肥胖定義為身體質量指數（BMI）超過三十。

肥胖風險分數愈高 愈有機會遺傳

研究比較風險分數最高（前十％）與最低（後十％）的兩組中年人，發現前者變成嚴重肥胖的機率，是後者的二十五倍，平均體重相差約十三公斤。研究團隊指出，透過這項「遺傳預設傾向性」評估，能進行可追溯至兒童時期的肥胖預防，但具體預防成果仍有待進一步研究確認。

研究作者、哈佛醫學院人類遺傳學者凱瑟瑞桑（Sekar Kathiresan）表示，「肥胖風險評估」可以讓你從新生兒誕生後，就能得知肥胖可能對他造成的影響，及早關注並控制孩子的體重。肥胖風險分數高不代表一定會肥胖，但能顯示其肥胖的「遺傳預設傾向性」較高，這些人在維持體重時必須付出更多心力。

研究作者、麻州綜合醫院心臟病專家克拉（Amit Khera）指出，對肥胖來說「基因不是絕對」，運動和健康飲食都能抵銷遺傳預設傾向性的影響。美國科羅拉多大學波爾德分校伯德曼（Jason Boardman）評論，基因可以直接影響體型，但生活習慣等社會因素，對造成肥胖同樣至關重要。

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