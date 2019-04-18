吳頒黨員榮譽狀 幫郭「驗明正身」

2019-04-18

讓郭黨權爭議解套 取得參賽資格

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海董事長郭台銘前天才鬆口表態有意參選總統，而且如果參選，一定會經過國民黨初選程序，但對郭台銘是否為具有黨權的合格黨員，黨內仍存疑義，國民黨主席吳敦義昨特別頒授郭台銘「中國國民黨中央委員會榮譽狀」，並以「同志」、「黨員」稱之，現場中常委一片叫「好」，全黨為郭台銘「驗明正身」，幫忙取得日後參與黨內提名協調資格的用意不言而喻。

吳心目中的最強人選 是郭不是韓

據傳，過去被外界認為傾向徵召高雄市長韓國瑜參選總統的吳敦義，其實心目中的最強人選早已「另有所屬」，此人正是郭台銘，且相關勸進溝通工作，前總統馬英九也扮演一定的角色。

郭台銘到場前，國民黨先召開中常會。雖然郭台銘公開要求黨中央應該舉辦初選，但部分中常委仍認為，未來提名應以簡單處理為原則，不要辦民調、黨員投票七三比的正式初選，僅以民調方式決定；還有人主張仍應「徵召韓國瑜參加初選」，或把韓納入民調。

國民黨發言人歐陽龍會後轉述，有三、四位中常委建議由吳敦義決定未來總統提名方式與期程，吳敦義裁示時回應，初選辦法仍應由中常會決定。

吳敦義在頒授榮譽狀時表示，很榮幸代表國民黨中央贈送榮譽狀給「本黨優秀有功的黨員」，郭台銘「同志」在民國一○五年國民黨財務最拮据時，以其母親名義無息借款給當時的黨主席洪秀柱，幫助國民黨周轉，展現其愛黨情懷，令人非常感佩。

至於郭台銘的黨權是否存有爭議，歐陽龍回應，吳敦義親頒榮譽狀，代表郭的黨員資格無庸置疑，郭參加初選是否受限入黨或回復黨籍滿四個月的條件，由於中常會沒有通過總統提名初選辦法，初選日期也未確定，因此目前不存在資格問題。

為了幫郭台銘初選資格解套，已有中常委將在下週中常會提案，於公職選舉提名辦法增訂，對黨有特殊貢獻的黨員登記黨內初選，不受入黨或回復黨籍時間必須逾四個月的限制。

國民黨副主席郝龍斌表示，郭台銘的黨權「從來就沒有問題」，郭當初無息借款四千五百萬元給國民黨，「光是利息錢就已經夠他付幾輩子的黨權（費）。」

國民黨總統初選事件簿

國民黨主席吳敦義（左）昨天頒授鴻海集團董事長郭台銘（右）「中國國民黨中央委員會榮譽狀」，郭台銘在致詞時表態，會參加黨內初選，但不接受徵召。（記者張嘉明攝）

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