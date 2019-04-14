傳韓向高層表態 拒徵召初選

2019-04-14

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜的動向備受藍營群眾關切，據了解，韓國瑜在主動取消原定五日與國民黨主席吳敦義的會面後，已向黨內高層表達二○二○不在現階段規劃，不會參加黨內初選，建議吳敦義與朱立倫、王金平等兩位已宣布參選者好好談一談，並稱該他承擔的就會承擔，相關動作引人聯想。

吳找馬幫忙協調

吳敦義最近已先找上前總統馬英九，尋求黨內解決方案共識。馬英九昨出席公開活動被問及是否願意幫忙協調時說，「我們能夠幫忙一定幫忙」。

黨內人士指出，對韓國瑜而言，「徵召參加初選」此路不通，未來中常會可能做成停止辦理初選、改行徵召的決議，徵召方式授權組發會另行訂定。如果王、朱不退，至少都該同意把韓國瑜納入，一起用滾動式民調比較，決定出最強人選，接受黨的徵召，唯有這種方式，才能提供韓國瑜一個階梯，避免表態尷尬，符合「被迫」、非自願上轎。

雖然初選進程延宕，黨內人士指出，原定七月二十八日舉行全代會，通過總統候選人的時程，迄今沒有延期規劃。

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