民進黨初選延後》 賴︰黨需要新希望出來

2019-04-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德昨晚參加台江文化中心開幕活動時，被問到蔡英文總統認為初選期程延後，是希望黨內團結，對此，賴清德強調，參加初選原則就是堅持君子之爭，也承諾若輸掉初選，就一定支持贏的人，因此，希望蔡總統籲請支持她的網軍停止對他攻擊，這些攻擊對未來的團結沒有幫助。

盼蔡要求網軍停止對他攻擊

賴清德說，透過黨內初選民主程序，更可以重新凝聚分散力量，君子之爭很重要，因此他盼望蔡總統也能夠公開聲明，初選輸的一方會全力支持勝選的一方，「也希望蔡總統要求網軍停止對我的攻擊」。

對於連日來網路社群指責賴參加初選沒誠信，更說賴早知道黨內初選規則且表明不參加初選，卻「突襲式」選在開放登記第一天登記。賴清德昨回應說，這些指控都不是事實，他是在蔡總統出訪之前去黨中央登記，蔡總統也知道，光明磊落登記參選，何來突襲？

賴清德說，他在台南市長或行政院長任內，表達對同黨總統的支持，本來就是應該的事，這些都發生在去年十一月廿四日之前，看到九合一大選，民進黨得票率才卅九．二％，還輸給二○○八年的四十一％，二○○八年民進黨區域立委才十三席，如果情況不改變，民進黨預估恐怕只會得十席左右的立委席次，基層非常憂心。

賴清德說，如果民進黨沒有改變，沒有新的希望，恐怕輸掉的不只有總統大選，台灣主權也面臨威脅，所以社會很多督促聲音，希望他承擔責任，他才決定出來參選，接棒承擔台灣的責任。

賴也強調，不管是民進黨制定初選辦法前，黨主席或任何人沒有問過他的意見，在三月十六日補選投票前，黨內也沒人問他要不要參選總統。

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