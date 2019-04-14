民進黨初選延後》 賴︰黨需要新希望出來
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2019-04-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德昨晚參加台江文化中心開幕活動時，被問到蔡英文總統認為初選期程延後，是希望黨內團結，對此，賴清德強調，參加初選原則就是堅持君子之爭，也承諾若輸掉初選，就一定支持贏的人，因此，希望蔡總統籲請支持她的網軍停止對他攻擊，這些攻擊對未來的團結沒有幫助。

盼蔡要求網軍停止對他攻擊

賴清德說，透過黨內初選民主程序，更可以重新凝聚分散力量，君子之爭很重要，因此他盼望蔡總統也能夠公開聲明，初選輸的一方會全力支持勝選的一方，「也希望蔡總統要求網軍停止對我的攻擊」。

對於連日來網路社群指責賴參加初選沒誠信，更說賴早知道黨內初選規則且表明不參加初選，卻「突襲式」選在開放登記第一天登記。賴清德昨回應說，這些指控都不是事實，他是在蔡總統出訪之前去黨中央登記，蔡總統也知道，光明磊落登記參選，何來突襲？

賴清德說，他在台南市長或行政院長任內，表達對同黨總統的支持，本來就是應該的事，這些都發生在去年十一月廿四日之前，看到九合一大選，民進黨得票率才卅九．二％，還輸給二○○八年的四十一％，二○○八年民進黨區域立委才十三席，如果情況不改變，民進黨預估恐怕只會得十席左右的立委席次，基層非常憂心。

賴清德說，如果民進黨沒有改變，沒有新的希望，恐怕輸掉的不只有總統大選，台灣主權也面臨威脅，所以社會很多督促聲音，希望他承擔責任，他才決定出來參選，接棒承擔台灣的責任。

賴也強調，不管是民進黨制定初選辦法前，黨主席或任何人沒有問過他的意見，在三月十六日補選投票前，黨內也沒人問他要不要參選總統。

  • 前行政院長賴清德昨晚在台南出席台江文化中心開幕儀式時受訪表示，他堅持以君子之爭參與民進黨內總統初選。（中央社）

    前行政院長賴清德昨晚在台南出席台江文化中心開幕儀式時受訪表示，他堅持以君子之爭參與民進黨內總統初選。（中央社）

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