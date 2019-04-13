1週賣2大樓 黎智英套現近25億

2019-04-13

半年內出脫壹傳媒集團4大樓

〔記者徐義平／台北報導〕賣不停！繼三月底壹傳媒集團創辦人黎智英旗下的香港商盛至公司將壹電視大樓以十四．五億元賣給中電開發後，同一週又將壹同樂動畫所在的大樓賣給敏恩國際，若以每坪四十三萬元推估，整棟成交價大約八億至十億元。

續賣在台資產 已套現45億

房地產業者指出，壹傳媒集團在內湖五期附近原有五棟辦公處所，但自去年十一月以來，壹傳媒及盛至公司已賣掉四棟、僅剩一棟，合計四棟資產出脫總金額逾四十億元；若加計已賣掉的高雄岡山印刷廠，合計出脫金額近四十五億元。

根據地籍資料，三月底盛至公司已將北市內湖區新湖二路一四六巷十九號、壹同樂動畫工作室所處的廠辦賣給敏恩國際，該棟樓基地面積約四七○．六九坪，建物面積約二四九○．八三坪（含三十七個車位），如果以每坪四十三萬元推估，扣除車位，總價約八億至十億元。

這筆交易拍定前，同一週盛至已將同路段十八號的壹電視大樓以十四．五億元賣給中電開發，當時拆算每坪約四十三．六萬元。

而且，去年十一月，香港商壹本便利出版公司則將內湖區行愛路一四一巷由台灣蘋果日報與壹週刊使用的兩棟大樓，以十七．九四億元賣給台灣人壽，兩棟樓相鄰，基地面積近一三二○坪，建物面積約五二七○坪（含一二○個車位），拆算建物每坪單價約四十萬元。

敏恩國際可說是大有來頭，負責人魏清蓮是汽車零組件大廠敏實集團董事長秦榮華的妻子，敏實集團二○○五年在香港掛牌上市，二○一七年營業額超過五百億元，近年更入主上市公司淳安電子，去年則傳出入主大華科大，並成立全台第一個自駕車研究中心。

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