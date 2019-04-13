長照扣除額 擬排富、納家屬在家照護

2019-04-13

綠委要求「錢用在刀口上」 排富稅率等細節待協商

〔記者李欣芳、巫其倫／台北報導〕財政部研擬修改「所得稅法」，增列長照特別扣除額，暫定每人每年十二萬元，且未設「排富條款」。不過，據了解，多位民進黨立委建議增訂「排富條款」，讓錢用在刀口上，行政院及財政部原則上已同意，同時也應民進黨立委要求，長照扣除額納入家屬自己在家照顧也適用。

對此，財政部高層昨表示，目前確實朝這個方向調整，「方向是這樣沒有錯」，但相關細節還要研議。

拚下週四送政院院會

財政部的長照特別扣除額修法，預計提報行政院下週四院會通過，為爭取時效，下週二將由財政部等相關部會與民進黨立委進行最後溝通。行政院官員表示，財政部針對長照特別扣除額研擬三大方向，包括：經衛福部、地方政府可提供長期照護機構的長照費用；僱用合法長期照顧服務人員或家庭看護工費用；申報長照扣除額須減除身心障礙扣除額及保險給付或補助。

不過，民進黨立委江永昌日前在立法院財政委員會質詢，目前幼兒學前扣除額、中央長照補助都有「排富條款」，長照扣除額卻沒有排富，無法理解財政部的邏輯是什麼？財政部長蘇建榮表示，目前還在思考，會再評估。

行政院官員指出，由於多位民進黨立委主張增訂「排富條款」，應該「把錢用在刀口上」，因此決定從善如流，財政部也同意，相關政策將再調整；除了增訂「排富條款」，並且納入家屬自己在家照顧也適用，共有五大方向。

在家照顧定義 尚未定案

不過，相關細節包括在家照顧的定義，以及排富的稅率等均未定案，行政院下週將與財政部、衛福部等相關部會，以及民進黨立院黨團協商，若順利達成共識，全案將送入下週四的行政院院會討論。

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