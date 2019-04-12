立院初審通過// 試院瘦身 試委19人變3人

2019-04-12

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「考試院組織法修正草案」，將現行十九名考試委員「瘦身」為三名，任期也從六年改成四年，並明定三款任用資格；條文另新增，試委不得赴中國兼職，若違反規定即喪失試委資格。至於是否保留考試院院會制度，則因仍有疑義，相關條文保留送黨團協商。

任期改成4年 不得赴中兼職

對於立委意圖「瘦身」考試院，考試院秘書長李繼玄強調，立委的意見，會帶回去考試院內討論，未來也會提出考試院版的組織法修正草案，「我們堅持憲法賦予考試院的職權，對於修法，目前我們的態度是希望維持現狀，也不應該用修改法律的方式來弱化考試院」。

朝野立委對縮減試委人數立場相左，民進黨強調組織精簡及效率化，國民黨則質疑恐有違憲之虞。

國民黨立委吳志揚指出，這是否已是修憲的問題，恐讓試委無法實質處理憲法所賦予的職權，不宜貿然更動；立委江啟臣批評，考試院的態度唯唯諾諾，做為獨立的院，該捍衛的要捍衛，修法已是「去考試院化」、「虛級化」。

立委：1省1試委 時空已變

民進黨立委尤美女表示，現今試委十九人，源於早期華北、華中、華南一省一試委，但從一九四七年至今，我國版圖、時空背景早已不同，應研議修正；立委柯建銘說，同屬憲政機關，大法官也才十五人，考試院「瘦身」刻不容緩。

逐條審查時國民黨立委均未出席。初審通過條文明定，試委名額為三人，考試院院長、副院長及試委任期為四年，總統應於人員任滿三個月前提名；同一黨籍的委員不得超過總額的二分之一。

條文也明定三款任用資格，包括曾任大學教授十年以上，聲譽卓著，有專門著作者；高考及格廿年以上，曾任簡任職滿十年，並達最高級，成績卓著，而有專門著作者；學識豐富，有特殊著作或發明者。

另增訂條文，試委不得赴「中國大陸地區」兼職，違反規定者喪失試委資格。提案人民進黨立委李俊俋強調，考試院是憲政機關，同時也是人事銓敘的主管機關，不管用任何名義，試委都不應到中國兼職，往後要嚴加查核。

考試委員由總統提名，經立法院行使同意權後任命之，現任第十二屆試委於二○一四年九月一日就職，任期到二○二○年八月卅一日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/