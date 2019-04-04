眼睛躲4隻汗蜂 腫成鹹蛋超人

2019-04-04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕世界首例！一名二十歲女子日前到高雄大寮山區掃墓，回家後眼睛腫成如鹹蛋超人般，輔英科大附屬醫院眼科醫師洪啟庭診治發現，她的眼睛內有四隻奄奄一息的汗蜂。洪啟庭指出，汗蜂喜歡吸取人類汗水，可能是被風吹入眼球內，誤以為淚水是汗水，沒有攻擊患者眼球構造，否則會失明。

赴山區掃墓 汗蜂被風吹進眼睛

該名患者跟著家族到山區掃墓，她蹲著割草時突然颳起風勢，感覺好像有沙子跑進眼睛，她不敢大力揉眼皮，只用清水稍作眼眶外圍清洗，返家後因左眼灼熱感、發癢與異物感嚴重，且眼皮腫脹成「鹹蛋超人」般，立刻就醫。

汗蜂喜食人類汗水 身長約3毫米

洪啟庭指出，病患到診時眼睛嚴重腫脹，無法徒手翻開眼皮，先給予眼用麻藥，在顯微鏡下以細棉棒在稍微翻開的眼皮空隙間，慢慢清出分泌物，赫然掏出四隻還在掙扎的蜂類，身長約3mm（毫米）。

經台灣大學昆蟲系教授蕭旭峰確認，誤闖眼球的蜂類是一般人不熟悉的「膜翅目集蜂科」蜂類，學名為Halictidae，俗稱汗蜂，喜歡吸取人類汗水，在全世界海拔一千公尺以下的生態中生存，多築巢於地下或枯枝旁，在登山、掃墓與踏青時，可能和其不期而遇。

幸未攻擊眼球構造 否則恐失明

洪啟庭掏出汗蜂後，患者左眼的最佳矯正視力僅剩○．一，且結膜嚴重、合併角膜糜爛，所幸蜂體沒有被患者揉散，汗蜂也誤以為淚水是汗水，沒有攻擊眼球構造。他說，一旦蜂體破壞，或是雌蜂攻擊眼睛細微構造，造成眼壓升高或是汗蜂身體內的複雜組織對眼睛產生毒性變化，失明的機會相當高。該名患者住院三天治療，視力恢復到○．八後已痊癒出院。

洪啟庭表示，從事野外活動若有異物入侵眼睛，都不要大力揉眼皮，應該立刻就醫，另外日光有強烈紫外線，最好能配戴太陽眼鏡以避免白內障與黃斑部病變的快速衍生，同時也可以阻隔雜物、昆蟲甚至蜂類的襲擊。

洪啟庭說，經翻找文獻確認這是世界首例，將投稿相關期刊。

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