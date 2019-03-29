陳明通︰韓訪中是一國兩制台灣方案之旅

2019-03-29

中共布局測試 安排韓進中聯辦 看台灣社會接不接受

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨結束訪中行程，由於此行密會港澳中聯辦主任，遭質疑為北京的「一國兩制台灣方案」背書，陸委會主委陳明通昨在記者會表示，不管韓國瑜是無知還是故意，都令人擔憂，現有人拱韓出來選國家領導人，如果韓變成國家領導人，國家危如累卵，他心情真的很沉重。

如果韓變成領導人 國家危如累卵

陳明通強調，「習五條」的箭已射出，沒有回頭路，我國安團隊也預判，北京對統一的進程會有所作為，照這邏輯下去，後續發展很明顯，所以他定義這次韓國瑜行程是北京精心設計「一國兩制台灣方案」之旅。

陳明通表示，香港「一國兩制」施行不到二十年全變調，背後操作者就是中聯辦，中聯辦是太上皇；時任台北市長馬英九訪港沒有去中聯辦、台中市長盧秀燕近期訪港也沒有去，只有韓國瑜一腳踏進去，人家布局、卻沒警覺。

陳明通說，「一國兩制台灣方案，人家不是玩假的」，中共在「兩會」後繼續落實「習五條」，一波一波往前推。韓的行程被精心設計，對方也在測試韓進了中聯辦後，能否在台灣社會存活，因為這麼爭議的事情，在「韓流」高漲時，讓韓做最大膽測試，「讓你衝撞，看台灣社會接不接受！」

外傳陸委會將對韓開罰，陸委會副主委兼發言人邱垂正則表示，從來沒有對外說要對韓處以五十萬元的罰鍰，也不可能未審先判，一定有調查程序。對於韓是否違反兩岸條例三十三條之一規定，邱垂正說，兩岸間合作行為有構成要件，包括雙方主觀共同意願與合作意思，客觀上必須有分工協力的具體行為，結果上必須有共同的目標與成果，相關行為樣態與事證，由主管機關審定，將循事實個案判斷，陸委會從未以此論斷韓違反相關規定。

陸委會盼韓一月內向聯審會說明

邱垂正指出，韓此行會面中聯辦主任行程並未公開，引發外界猜疑，陸委會建請內政部聯審會發函高雄市政府，希望韓在一個月期限內，儘速向聯審會說明。若韓未到場，行政機關也可透過同行人士進行了解，並審酌情形再度發文邀請他到場說明。

邱垂正說，陸委會研擬的「港澳條例」修正草案已出爐，參考「兩岸條例」第九條，修正「港澳條例」第十條，針對政務人員、直轄市長、涉密人員等，比照赴中國大陸的申請許可機制，以維護國家利益。

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