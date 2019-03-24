國民黨初選結果 6.22出爐

2019-03-24

正副總統提名人 7.28全代會拍板

〔記者施曉光／台北報導〕在朱立倫、王金平拒絕初選前協調方案後，國民黨四月中旬啟動初選機制已箭在弦上，並規劃六月廿二日將舉辦黨員投票，當日開完票後隨即公布民調結果，初選出線者正式出爐。

至於正式提名正、副總統候選人的全代會，召開時間擬訂在七月廿八日，新北市政府也已經接獲國民黨申請，將借用板橋體育館做為全代會造勢場地。

全代會召開的時間為七月廿八日，這個時間點比四年前的提名作業期程規定的七月中旬前召開全代會，晚了半個月。據了解，理由是六月廿二日才有初選結果，考量二○○八年總統提名人馬英九尋覓副總統搭檔花了不少時間，應該保留較多時間讓出線者尋覓副手，以便提報中常會核備後，送全代會一起通過並造勢。

國民黨總統初選預定四月下旬開始領表與黨員連署，五月中旬辦理參選人申請提名登記。黨內人士指出，期盼韓國瑜能夠主動登記，或被動「接受徵召參加初選」領表、登記，否則可能透過中常會決議方式，將韓國瑜直接納入初選名單，儘量不要讓萬分之一的機率發生，以免產生黨內傷痕。

黨內人士認為，如果黨內均認為韓國瑜是二○二○大選不可被忽略的「最強人選」，初選就不應讓韓國瑜缺席，也就不會發生初選後再搞第二階段徵召，這種大家都不樂見的事情。

黨內人士擔憂，如果韓國瑜沒納入初選，最後要搞第二階段徵召，決定的時間點及依據為何？如果初選出線者要求與韓國瑜再比一次民調、黨員投票各占七成與三成的初選，提名時間將會拖到更晚，前後時間至少要一個月，如此一來全代會通過提名的時間將延至八、九月間。

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