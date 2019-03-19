賴會贏蔡？ 柯︰再看一個月就知

2019-03-19

〔記者沈佩瑤、呂伊萱／綜合報導〕對於前行政院長賴清德領表登記民進黨二○二○總統初選，昨天人在美國紐約出訪的台北市長柯文哲受訪時，僅引用主持人盛竹如名言「讓我們繼續看下去」，並未多談。稍早柯文哲與大紐約地區留學生座談，有中國留學生問柯「若擔任台灣地區領導人怎麼處理兩岸關係？」柯半開玩笑回說，「妳應該說，如果我會當中國領導人的話…」，引起現場歡呼聲。

回答中生 「如果我當中國領導人」

柯文哲於美國東岸時間十七日下午對紐約近四百名台灣、中國、香港留學生發表「從醫生到市長」為題的演說。柯隨後與留學生座談，被學生拱選二○二○總統，也有學生持海報抗議他「兩岸一家親」等言論。另有一名中國女學生問，「若擔任台灣地區領導人，怎麼文明、務實處理內政、外交、兩岸關係？」柯半開玩笑說，「妳應該說，如果我會當中國領導人的話…」，引起現場歡呼聲。

晚間與大紐約地區僑界宴會，台灣傳出賴清德宣布選二○二○消息，柯文哲會後被媒體問賴清德贏面是否比蔡英文大？柯文哲僅回說「再看下去，一個月內你就知道了。」媒體重提，柯文哲母親何瑞英曾說，柯文哲不可能有野心與蔡英文搶大位，但如果對手是賴清德就不一定；柯反問，「有嗎？印象中我媽媽沒和我講過這句話。」

ＦＡＰＡ會長批柯毀約陷人不義

另外，柯文哲日前自爆，打算「私下拜訪」台灣人公共事務會（ＦＡＰＡ）總部，結果惹議。ＦＡＰＡ會長郭正光還原交涉經過指出，由於柯言行爭議太多，公開訪問會對ＦＡＰＡ帶來困擾，心存善念才答應柯「念舊及心存感激」的私訪，「沒想到柯毀約陷我於不義，還造成ＦＡＰＡ內部爭議」，因此總部將不會為柯開門，也對柯團隊行為深感遺憾；他將在辦完三月底台灣關係法四十週年餐會活動後自請處分。

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