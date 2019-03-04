謊稱演習 軍情人員赴日睡同袍妻

2019-03-04

〔記者鮑建信／高雄報導〕「漢光演習」竟成了通姦偷情的理由！軍情局林姓軍人向妻子謊稱「漢光演習」留守，卻與同袍的妻子徐女到日本五日遊，林妻委託徵信社蒐證指，林男、徐女像新婚夫妻般牽手同行，同宿一房，林妻請求賠償六十萬元精神撫慰金，橋頭地院判兩人連帶給付二十萬元。

被告PO旅遊心得 行程曝光

據了解，林姓夫婦結婚四年多，他們與小三徐女的丈夫都是現役軍人，雙方互相熟識，徐女並經常在臉書提及獨自前往日本的旅遊心得，林妻卻意外發現先生也有一份去日本旅遊的行程表而起疑。

妻蒐證求償 地院判賠20萬

去年六月三日至七日，林男謊稱因「漢光演習」留守軍中，林妻乃委託徵信社和親友幫忙蒐證，赫然發現林男和徐女跟團赴日本遊玩，還同宿一房、同進同出、牽手同行，彷彿新婚夫妻，她的身心遭受重創，憤而請求兩人賠償六十萬元。

林男指出，與太太因個性不合、岳母長期介入雙方感情、其妻與前男友過從甚密等，導致夫妻感情破裂，並已談及離婚事宜。又說，他與徐女出遊並未牽手，也沒有逾越一般社交尺度，否認婚外情。

徐女則說，原本她先生也要一起前往日本，後因「漢光演習」而作罷，並指旅行社疏失，把兩人資料打在一起，旅遊期間沒有隱瞞已婚身分，也說兩人不是夫妻，由於滿團、無單人房，才同住一房（但不同床），且強調是普通朋友關係。

徐女的丈夫則幫被告兩人說話，他說，當初報名只有他們夫婦，林是另外報名，均為同旅行社同團，並打算住在一起，可以省一點錢，後來因為演習他不能去，也不能退費，所以還是維持被告兩人睡雙人房，他覺得以他和林的交情，很正常。

旅行社陳姓業務員出庭指稱，他未看過林，也未聽過徐女的丈夫，徐女原本說她與同事四人報名，後來僅繳交兩人費用，曾要求一人一房間，但因要補房間差價就不要了，他並強調兩人同房，是經過徐女同意。

已婚出遊同宿 逾越社交尺度

院方調查，徐夫從未報名與被告等兩人共同到日本旅遊，他的證詞前後不一，由此可見，明顯偏袒被告，無法採信。

此外，被告等兩人出遊，均由徐女一人負責報名、繳款、交付兩人護照，其所辯其夫知情等證詞均不可採外，被告等均知對方已婚，卻一同出遊同宿一房，已逾越一般社交行為，以及超越社會大眾對婚姻關係所能容忍範圍，足以破壞林姓夫婦間婚姻生活。

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