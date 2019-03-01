一道閃電劃過 恐視網膜剝離前兆

2019-03-01

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕眼前出現黑點、黑影，伴隨一道閃電劃過，別以為只是眼花，可能就是視網膜剝離前兆！

據健保署統計，近五年飛蚊症就醫人數從二○一四年近十二．四萬人，一路成長至近十三．一萬人、近十三．三萬人、近十四．九萬人，到去年達十六．四萬人，期間成長約三成二。

6成有飛蚊症 閃光恐已裂孔

「視網膜剝離大多會有前兆！」高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌表示，有六成的人會有嚴重飛蚊症、出現閃光，若眼前出現「閃電」時，一定要趕快就醫，很明顯是視網膜已有裂孔，可用雷射手術補合起來；但若視網膜剝離，就得開刀。

台大醫院眼科部醫師楊長豪也強調，若視野出現很多黑點、黑影，伴隨著閃光，可能是視網膜裂孔或剝離症狀，應儘快檢查。

振興醫院眼科部醫師許粹剛指出，初期的視網膜裂孔，可能出現黑點現象，並伴隨閃光、閃電，再嚴重一點，視野會變窄，黑影變大，依破洞位置、大小，畫面會有不同，有的如窗簾由上往下降落、或如積水由下往上淹起的感覺，若未治療，恐視力持續減退，甚至失明。

許粹剛說明，目前治療視網膜裂孔可採雷射燒灼，當破洞周圍結疤，就能避免玻璃體的液體流入。

不過，萬一已達到視網膜剝離程度，許粹剛說，可能必須進一步手術，第一種是鞏膜扣壓術，利用環扣條類似皮帶束住眼球，減少玻璃體的拉力、貼回視網膜；第二種是冷凍灌氣術，先將破洞周邊用冷凍法，強迫視網膜裂口周圍貼合，再將氣體注入玻璃體，進而將剝離的視網膜頂回，使破洞密合；第三種則是清除有問題的玻璃體、降低拉扯的源頭後，抽乾積水，再運用氣體擴張讓破洞貼合。

北榮眼科部視網膜科主任陳世真建議，六十五歲以上、高度近視患者，最好進一步檢查了解眼睛狀況，並且養成定期檢查的習慣。

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