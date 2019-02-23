1月外銷訂單 年減6％

2019-02-23

第2季有機會轉正

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部昨公布一月外銷訂單四○四．九億美元，為歷年同月次高，但年減六％，連續三個月負成長。經濟部統計處長林麗貞表示，一月外銷訂單減幅較去年十二月的十．五％收斂不少，顯示景氣並未如外界想像悲觀，預期二月減幅將再收斂，第二季有機會轉正成長。

林麗貞表示，一月外銷訂單雖然連三個月負成長，但表現優於預期，主因國際手機大廠促銷，加上筆電、伺服器與網路等訂單表現不錯，資通訊產品訂單減幅也縮小。

傳統貨品方面，由於國際油價、鋼價回升，塑化製品、機械、基本金屬訂單減幅較預期收斂；加上二月適逢春節，部分貨品提早到一月下單；此外，美中貿易談判持續進行，國際經貿氣氛較和緩，使得廠商有意願下單。

其中，一月資通訊產品訂單一一六．八億美元、年減五．八％，主因高階智慧手機銷量不佳，但筆電、伺服器及網通產品需求增加，抵銷部分減幅；電子產品訂單一○四．三億美元、年減二％，主因智慧手機需求疲弱，加上半導體客戶去化庫存，導致晶圓代工接單減少；以面板為主的光學器材，訂單十九億美元、年減十一．四％，主因淡季面板需求減少，但背光模組接單成長。

林麗貞表示，預估二月外銷訂單三一○到三二○億美元，年減四．五％到一．四％，減幅可望較一月收斂。她強調，三月起外銷訂單就會進入正常表現，第二季有機會轉正成長；由於資通訊跟電子產品占外銷訂單達五十五％，是否有新產品推出帶動買氣，將是關鍵因素。

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