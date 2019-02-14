停聘外籍機師訴求 華航不接受／升訓、升遷差別待遇 勞動部：不妥當

2019-02-14

〔記者鄭瑋奇、李雅雯／台北報導〕桃園市機師職業工會與華航進行第三次勞資協商，討論機師工會第二項訴求、保障本國籍機師升訓與聘用、停止招募外籍正機師時，工會一度要求外籍副機師禁止升訓。華航回應涉及就業歧視、無法接受。勞動部指就業服務法雖未將「國籍」納為就業歧視項目，但同一家企業內有員工升訓、升遷等差別待遇，並不妥當。且過去有解釋令，認定取得就業許可在我國境內工作的外國人，同樣適用於就業服務法，工會訴求難以得到認同。

機師工會針對機師培訓提出六訴求，一，不再招募外籍正機師，外籍比率三年內由十％減至五％；二，優先招募本國籍飛行員；三，每年預作次年度人力規劃，公布機隊缺額，以利飛行員職涯規劃；四，選訓排序以年資為主要依據；五，同意工會派員參與選訓評議及複審；六，選訓率及完訓率應符合工會會員與非會員比例。

華航允升訓評分相同 本國籍優先

華航則表示，升訓制度已很公開，僅能同意第三項訴求。對於年資排序，華航更強調，升訓應以職能表現為第一優先，但承諾未來若升訓評分相同者，以本國籍優先，且升訓員額本國籍不低於外國籍。

華航表示，停止進用外籍機師，禁止外籍副駕駛升訓可能涉及就業歧視問題；而目前華航有一千三百多位機師，外籍一二四人、約佔十％，近年華航已逐年下降外籍人力。但華航也強調，外籍機師都具備飛行資歷，可縮短訓練過程，對公司緊急人力補充是很重要的助益，無法停掉外籍機師或維持五％定額比率。且這次罷工事件，外籍機師對公司展現高忠誠度，自願放棄休假工作。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良指出，對航空公司而言，外籍機師因具備特定機型執照，有短時間上線值勤優勢，各國業者對於外籍機師都有相當的依賴性，工會訴求不合理。

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