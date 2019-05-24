《2019 夏日妝容，妳準備好了嗎？》豔色光彩

2019-05-24

記者邱巧貞／台北報導

佳麗寶LUNASOL夏季限定彩妝偕同豔麗色彩與變幻無窮的光，以「The Lighting Color」為主題，任何鮮豔色彩，只要綴以光芒，便能與肌膚渾然融合，搖身一變成為自己的代表色。

其中集合10色的「絢夏光色眼彩盤」，將夏天的絢麗色彩全數攬入眼彩盤中，澄透的白、絢麗橘、瀲灩深藍……，每個色塊展現各自完美的色感，可以利用「白色」調和各色深淺變化、擴大玩色範圍；同時也推出5款金屬光鮮豔色澤的眼線液，能疊搽於眼影之上，閃耀光芒。

圖片提供／東方美

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