當俳句奢華香氛碰上法式舒芙蕾

2019-05-21

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞日式俳句奢華香氛FLORAÏKU馥萊儷攜手台北君悅酒店茶苑，將FLORAÏKU特有的日本茶道、花道、香道香調揉合法式舒芙蕾，6月30日前推出「綺麗幻影」聯名午茶，跳脫以甜點為主軸的午茶印象，主打全新甜鹹口味的法式舒芙蕾。

首先登場的開胃小點，揉合了FLORAÏKU經典系列花道、茶道、香道風味，分別為「薰衣草蔬菜卷」、「燻比目魚與酪梨布里歐」與「帕瑪火腿佐紅茶凍」。

接下來的舒芙蕾主餐共有三款選擇：「松露舒芙蕾佐法國諾麗香艾酒海鮮匯」為全新打造的鹹味舒芙蕾，拌入帕瑪森起司絲與松露醬製成，可搭配特製玄米麵包粉的法國諾麗香艾酒海鮮匯與櫻花起司脆餅；繽紛花園沙拉則可搭配主廚特製魚子醬馬黛茶油醋醬。

另一款鹹味舒芙蕾「松露舒芙蕾佐燻茶香雞肉鑲牛肝菌及杏桃」，搭配燻茶香雞肉捲，內層包裹豐富牛肝菌配料與香甜杏桃，再配上碳烤蔬菜與燴蘑菇，讓原本單一滋味變化無限食趣。「抹茶舒芙蕾佐茉莉花茶與新鮮芒果醬」則取自茶道系列中「月下獨影淡香精」的抹茶芬芳，選用日本進口的京都抹茶粉製成法式舒芙蕾，搭配手工茉莉花冰淇淋與新鮮芒果醬，讓抹茶更添濃郁滋味。

套餐最後還有三款甜點可挑選。「綺麗幻影」聯名午茶，舒芙蕾三件式午茶每套自880元+10%至1,180元+10%不等。

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