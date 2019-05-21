蘇菲雅婚紗引進Naeem Khan與Inbal Dror兩大夢幻婚紗

2019-05-21

〔記者王瀅娟／台北報導〕想穿前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬與英國劍橋公爵夫人（凱特王妃）的愛牌Naeem Khan設計的婚紗嗎？SophiaRitz蘇菲雅婚紗引進Naeem Khan與Inbal Dror等眾多國際名人愛戴的婚紗禮服，提供新人們更多元的選擇，即日起至5月31日還推出婚紗禮服包套全面8折。

蘇菲雅婚紗表示，Naeem Khan擅長流線型剪裁，蜜雪兒．歐巴馬、英國劍橋公爵夫人、碧昂絲與泰勒絲都曾穿他設計的禮服出席重大頒獎典禮，其婚紗在流線型剪裁基礎上完美結合華麗裝飾與手工刺繡，為最大特色。獨家引進的以色列頂級婚紗品牌Inbal Dror，擅長以裸膚透紗與強調曲線的貼身剪裁突顯性感，大面積運用蕾絲、雪紡、刺繡、Swarovski水鑽、珍珠點出奢華，美國第一千金伊凡卡．川普的婚紗便出自她手。

蘇菲雅婚紗自有的SophiaRitz頂級手工婚紗，春夏婚紗亦多與國際接軌，如引進晶亮材質進口布料，使婚紗閃耀夜空繁星般的光芒；採用進口霧金緹花緞面的婚紗呈現顛覆傳統白紗的米金色系，華麗的巨型裙襬散發公主氣息。

SophiaRitz春夏立體蕾絲晶亮美背魚尾白紗採用進口晶亮材質面料，閃耀夜空繁星般的光芒。（SophiaRitz提供）

Naeem Khan擅長流線型剪裁，以手工刺繡與華麗珠飾點綴奢華。（SophiaRitz提供）

以色列頂級婚紗Inbal Dror擅長使用透膚裸紗點綴奢華水鑽，貼身剪裁突顯性感。（SophiaRitz提供）

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