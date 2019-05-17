2019-05-17

記者王瀅娟／台北報導

如磚塊般的厚底台是老爹鞋最好的設計舞臺。

CHOO來過

Jimmy Choo今年春夏首推老爹鞋，而且一口氣就推了2款，「Raine」以90年代的風潮為靈感，重新演繹厚底運動鞋風格，在大底和鞋面接縫處有引人注目的線條，增加厚底的流暢感。最特別的是大底外側浮雕特別設計的「CHOO」Logo，與地面接觸的鞋底圖騰也隱藏了「CHOO」Logo與招牌的星星鉚釘圖騰，是踩過沙地才會顯露的小秘密。

鑽石刻面

Jimmy Choo另一款老爹鞋「Diamond/F」的鞋底就更特別了，採用透明TPU製作出兩截式的厚底，形塑出如鑽石刻面般的造型，是這款鞋的命名由來，也使得這雙老爹鞋洋溢新鮮的未來感。無論Raine或Diamond/F，鞋面都拼接了招牌的蕾絲面料或閃亮銀粉面料，甚至鑲滿了各種不同切割的水晶，即使是休閒鞋履亦要奢華閃耀。

微笑小熊

Moschino春夏推出的Teddy Run老爹鞋，乍看與其他品牌運動鞋無太大差異，但翻開鞋底才發現創意總監Jeremy Scott將招牌的Moschino熊熊轉變成立體的橡膠鞋底，穿上它踏過的每一步都會印上Moschino熊熊與令人會心一笑的招牌標語「這不是Moschino的玩具」，這種可愛到爆炸的亮點，相信會讓不少少女尖叫。

漫步雲端

MCM春夏全新推出的Himmel老爹鞋，以德語的「天空」命名，鞋底造型就如同層層堆疊的白雲，鞋面則混合麂皮、納帕皮革與穿孔小牛皮，配上網眼內襯，增添輕盈感與透氣度，強調如漫步在雲端的輕盈舒適腳感。

圖片提供／Jimmy Choo、MCM、Moschino

Moschino春夏Teddy Run老爹鞋鞋底也有透明橡膠款，價格店洽。（翻攝自官網）

MCM春夏首度推出Himmel老爹鞋，如雲朵輪廓的創新鞋底創造如踩在雲朵上的輕盈舒適感。

MCM春夏Himmel老爹鞋限量螢光款，僅在官網、1976 Berlin與MCM Ginza Haus 1旗艦店販售。

Jimmy Choo春夏首度推出Raine老爹鞋，由名模Kaia Gerber在品牌春夏廣告中穿上強打。

Jimmy Choo春夏首推的Raine老爹鞋，拼接蕾絲刺繡款式，鞋側雕有「CHOO」Logo。

Jimmy Choo春夏首推的Raine老爹鞋，拼接蕾絲刺繡款式，鞋底雕有「CHOO」Logo。

Jimmy Choo春夏首推的Diamond/F老爹鞋，因鑽石刻面的TPU透明鞋底而很有未來感，價格店洽。

Jimmy Choo春夏首推的Diamond/F老爹鞋，因鑽石刻面的TPU透明鞋底而很有未來感，價格店洽。

Moschino春夏推出的Teddy Run老爹鞋最令人驚喜的是以Moschino熊熊設計的立體鞋底。

Moschino春夏Teddy Run老爹鞋鞋面採用類襪套式設計，價格店洽。（翻攝自官網）

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