創造啤酒百搭 金車複合式餐廳誘客

〔記者凃盈如／台北報導〕餐酒搭配當道，金車集團於去年6月開了第一家BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳，接著又在台北101開設8坪大的啤酒吧，深受消費者歡迎，昨日正式宣布成立「BUCKSKIN柏克金餐酒集團」，並在台北市中山區打造全台最大「啤酒複合式餐廳」，一、二樓分別為BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳南京店，提供歐陸料理搭啤酒，以及全新型態的BUCKSKIN YAKINIKU柏克金燒肉屋，2層樓面積超過300坪，共超過300個座位，燒肉屋的平均客單價約落在1,200元至1,500元，共有12種酒款，主打澳洲M9+等級的和牛，以及美國Choice特選級牛肉以及海鮮，有別傳統日式燒肉店氛圍，餐廳空間走現代風格。
南京店除了保留旗艦店的人氣佳餚外，提供多款主廚特別設計的限定餐點，如蒜味蝦薯條、爐烤櫻桃鴨胸、松露波特酒烤布蕾等等，也有現烤手工拿坡里式Pizza。品牌表示，今年年底將再展一家店，鎖定啤酒搭餐，不排除是台式熱炒，或者日式串燒，期許讓消費者體驗啤酒搭配各式菜餚的可能性，另外，獲獎無數的金車噶瑪蘭，也預計在6月份開設第一間威士忌酒吧。慶祝開幕，5月17日到19日，一樓啤酒餐廳免費招待前20名顧客享用免費早餐，5月30日前來用餐，4人以上享85折優惠，2樓燒肉屋於5月30日前提供4人以上同行免費贈送和牛一份。
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