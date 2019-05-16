2019-05-16

記者凃盈如／台北報導

端午節即將來臨，現代人雖吃得精緻卻也重視健康，若只能吃一兩款粽子，那麼一定要吃得開心！今年各大飯店都卯足全力推出澎湃的話題粽子，讓饕客們不但可以嚐鮮，還可為贈禮增加話題。

烤鴨入粽

連續兩年蟬聯《台北米其林指南》一星的天香樓，延續「杭饌入粽」概念，由主廚楊光宗以杭州年節筵席大菜「八寶鴨」，設計重達3公斤的限量「天香功夫八寶鴨粽禮盒」，還特別為小家庭推出同款的家常版，重量是八寶鴨粽的1/5，以鴨腿夾入各式八寶食材打造「天香功夫八寶鴨腿粽禮盒」，配合7款獨家粽款與2款麗緻端午禮盒組合，於全台麗緻坊門市同步販售。

台北萬豪酒店今年全新推出「先知鴨粽」，使用體型較小、皮脆肉嫩的宜蘭櫻桃鴨，以私房醬汁及八角、草菓、桂皮等藥材醃製24小時，鴨腹填入以精熬8小時的鴨高湯拌製之糯米飯、鴨肉丁，吊起風乾12小時，入烤爐烤至金黃，上桌前淋上熱油增加脆度。

大戶人家必嚐

台北萬豪酒店「珠光寶氣福袋粽」則為出自「國宴主廚」高鋼輝師傅的家鄉味，來自廣東省肇慶市的「裹蒸粽」。將台灣黑毛豬豬肚洗淨，以蔥、薑、紹興酒醃漬入味，另將糯米飯加入爆香廣東肝腸、臘腸、蝦米等配料，以蠔油與高湯佐味，再與南非活鮑魚、瑤柱、火腿、花菇、栗子、鹹蛋等內餡填入豬肚，油炸後外層包覆竹葉及荷葉，以極致上湯蒸煮，單顆重量相當於4顆三角粽。

台北晶華酒店，今年復刻台灣光復初期大戶人家的阿舍菜，重新演繹極考驗師傅刀功的「乾坤燒蹄」，將豬蹄前腳部位內的骨頭完整去除，再填入糯米、芋頭、香菇、梅花肉、蓮子、猴頭菇等豐美配料，完成重達1.2公斤的美味。

高檔牛肉

台北君悅酒店推出費工耗時的「香蘭牛三寶粽」。將蔥、薑、蒜與辣椒泥下鍋爆香，再加入香茅、檸檬葉，以及先烤再打成泥的椰絲、咖哩粉、香菜粉與黑糖，以此為基底一邊將牛腩燉軟，一邊用之醃漬牛舌與牛筋使其入味；之後將牛舌蒸透、牛筋煮熟，依食材特性循各異方式烹調，發揮極致美味。

台北晶華酒店「壽喜燒和牛粽禮盒」，獨家引進日本柿安餐飲集團傳承百年的壽喜燒醬，加入日本和牛，與長糯米、菇類、洋蔥及牛蒡包入粽葉，散發著和牛自有的肉香。

台北國賓飯店「舒肥和牛粽」則演繹中西合璧手藝，將澳洲和牛臉頰肉以69度低溫烹調9小時後，入中式滷汁浸泡一晚，再將長糯米蒸熟拌入鮑汁、干貝與調味料，與軟嫩入味的4塊和牛臉頰肉、香菇、花菇以荷葉包裹，柔嫩噴香。

萬豪酒店今年推出全新的「莓香紅酒牛排粽」，使用帶骨牛小排爐烤至表面金黃、鎖住肉汁，置入以洋蔥、紅蔥、蘿蔔、牛骨精熬8小時的牛高湯及爆香蔥、蒜、紅酒燉煮而成的滷汁，滷製後撈起切塊。另將醬汁持續濃縮、加入炒香的半瘦半肥牛肉，製成香濃牛滷汁後拌上糯米飯，再加入蔓越莓、無花果等，上頭覆蓋滷好的牛排，最後再以竹葉及荷葉包覆蒸煮。

至於台北美福大飯店所推出的粽子新口味「川麻牛三寶粽」，則選用美國牛肉，挑選出口感軟嫩的牛腩、爽脆的牛肚，以及 Q 彈的紐澳牛筋，在特調川麻滷汁中燉煮 4 小時，將吸收牛肉精華的川麻醬汁與糯米蒸至入味，每一口都能嚐到渾厚香氣，伴隨著花椒的麻香，收服嗜辣饕客的味蕾。

澎湃海味

台北晶華酒店推出「晶華冠軍鮑粽」，內含整顆長6公分、重30公克的新鮮鮑魚、松阪豬肉、蝦乾、香菇、栗子、蓮子及綿密的鹹蛋黃等食材，十足美味，且這款粽子有著吉祥的命名，在接近學生大考的端午節，以「鮑粽」祝福考生「包中」。

台北國賓飯店今年新推出「頂級鮑魚粽」，除了鮑魚，另外將肝腸、臘腸經過爆香逼出油脂後，與生舊糯米拌炒，加入花菇，搭配吸飽醬汁水份且依然能保有Q度的糯米，可嚐到頂級鮮味與荷葉清香。

台北喜來登推出「鱈蟹干貝鮑魚粽」，則將鮮活日本鱈場蟹、北海道干貝、十頭將軍鮑三大極品豪奢入粽，以濃潤海膽醬汁交織甘美蟹膏海味，帶來頂級食感。

此外，華泰王子大飯店九華樓「XO醬烏魚子粽」，將頂級烏魚子與肉絲、蝦米、紅蔥頭及蒸過的長糯米拌炒後，加入香菇粒、雞粒及章魚粒，最後淋上華泰王子大飯店火紅的「干貝櫻花蝦XO醬」，融合了海味的鮮甜，微辣微鹹恰到好處。

圖片提供／台北西華飯店、台北君悅酒店、台北晶華酒店、台北喜來登大飯店、台北國賓飯店、台北美福大飯店、台北萬豪酒店、亞都麗緻、華泰王子大飯店

註：促銷活動或有更動，以各通路為準。

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