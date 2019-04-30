香奈兒J12 經典20年再創傳奇

2019-04-30

〔記者林欣若／台北報導〕香奈兒（Chanel）以汽車和帆船為靈感推出J12腕錶，以奢華運動外型、冷冽陶瓷錶帶在2000年顛覆腕錶世界，在J12邁向20週年之際，香奈兒推出全新J12系列，在經典中加入全新細節，延續、締造下一個J12傳奇。

香奈兒腕錶設計工作室總監Arnaud Chastaingt以J12的經典輪廓為基礎，在不過度更動的前提下打造全新樣貌；首先，為增加了錶盤空間，錶圈做了微調，凹型切口由30個增加至40個，數字的字體和時標也經過重新設計，時針和分針調整成相同寬度。全新J12陶瓷錶冠的寬度減小，錶殼的厚度略微增加，圓潤的線條讓錶殼看起來不那麼厚實，錶殼底盤和錶帶也重新設計，微加長的鏈節，強化了視覺上的錯覺及舒適度。

香奈兒特地拍攝全新視覺廣告，找來9位最具代表的女性，分享改變她們人生經歷的瞬間，例如某日做出重要決定的瞬間、或完美精準烹煮一顆溫泉蛋、趕搭上飛機或錯過計程車，首發莉莉蘿絲‧戴普（Lily-Rose Depp），她精準呈現J12是女性最親密的計時夥伴。

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