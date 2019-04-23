大心媽咪錶心意 自信細緻獨特

2019-04-23

〔記者林欣若／台北報導〕母親節將至，不論是小孩孝敬母親、或是母親犒賞自己，腕錶都是實用的選擇，流行鐘錶品牌Swatch獻上溫柔而堅定的木槿花，母親節特別款「溫柔木槿」腕錶採用溫暖飽和的色彩、搭配精美的太陽紋錶盤，錶盤上盛開的典雅花朵對應著不同時刻，以絢爛綻放的木槿花，向自信光彩的女性致敬。

美度（MIDO）推出全新Baroncelli Wild Stone永恆系列彩石腕錶，低調奢華白色粒紋錶盤中央鑲嵌細緻奢華的礦物寶石，每款腕錶鑲嵌的寶石皆蘊藏不同能量，深藍砂金石象徵極佳的工作運勢、橙棕虎眼石被譽為繁榮與幸運的寶石、亮綠色孔雀石為吸收正能量的保護石、樹紋碧玉石被稱為滋養石，每一款寶石都為女性獻上專屬的祝福，錶款搭載美度專利Caliber 80自動上鏈機芯，動力儲存可達80小時。

CITIZEN旗下的美國鐘錶品牌BULOVA推出Swarovski Crystals閃耀項鍊套組，限量錶款96X146的錶盤上有著放射狀白色線條，靈感取於時代廣場翩然起舞的芭蕾舞者，錶圈及面盤時標鑲嵌透亮的施華洛世奇水晶，套組搭配同樣設計元素的施華洛世奇水晶白蝶貝項鍊，晶透色澤襯托迷人高雅氣質。

美度Baroncelli II Wild Stone永恆系列彩石腕錶（虎眼石），31,600元。

BULOVA母親節限定套組，9,800元。

Swatch溫柔木槿腕錶， 2,850元。

Swatch以溫柔而堅定的木槿花向母親們致敬。

美度Baroncelli II Wild Stone永恆系列彩石腕錶（藍色砂金石），31,600元。

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