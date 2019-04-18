2019-04-18

記者凃盈如／台北報導

近年來餐廳吹來一股「餐酒搭」風潮，一般而言，餐酒搭指的多半是葡萄酒，不過，最近威士忌、雞尾酒，都加入了搭餐的行列，玩轉味蕾。

【麻辣鍋 佐威士忌】

台灣人就是愛吃麻辣鍋，無論春夏秋冬，麻辣鍋店一直是朋友聚會的首選，歡快、大亂鬥的氛圍，讓人大呼過癮。人們為了解膩，喜歡喝飲料、配啤酒；但要與味道強烈豐富的麻辣鍋搭配，其實還有更狂的選擇。台灣品酒達人賴偉峯（Otto Lai）來到台北超人氣的「八條老宅麻辣鍋」，做為熟客與威士忌行家，他挑選了餐廳裡經典且多元的菜式，悉心搭上不同風味與年份的威士忌，讓每一種組合，都迸出火花。

威士忌+紅肉類

開胃&去膩

雖然台灣人喝威士忌的比例高，但較少拿來搭配麻辣鍋，若這麼做，可謂老饕等級的作法，可讓兩者風味相得益彰，口感更延續。

首先登場的是「松阪豬」，因為是第一道菜，Otto將其涮入清甜的白鍋，並搭佐蘇格登12年單一麥芽威士忌「開胃」。由於12年的酒體介於輕至中濃之間，帶有薑汁、絲綢般軟而香甜，口感滑順、軟黏，正好搭配肉質Q彈的松阪豬。

至於許多來「八條老宅」用餐的客人必點的「Prime無骨牛小排」，Otto則搭配了蘇格登15年單一麥芽威士忌，「雖然只與12年差了3年，但風味圓潤滑順、結構較強，搭配油脂較豐富的牛小排，去膩效果好，且帶有花香、柑橘的特色，整體口感更延續。」

另一款在其他火鍋店罕見的黃牛胸肉，則是八條老宅麻辣鍋限定的肉盤，想吃最好先打個電話預訂。黃牛胸肉汆燙幾秒後就呈現波浪形狀，口感有令人驚喜的爽脆，Otto以Mortlach慕赫2.81 16年單一麥芽威士忌搭配，以深沈內斂的香氣，及蜂蜜甜味、甚至帶點微妙木香的酒液，賦予黃牛胸肉悠長、複雜，還有一點煙燻味的肉香、堅果香。

威士忌+丸餃類

圓潤&鮮甜

吃火鍋不能少的配角――綜合餃類、丸類，八條老宅對這類食材的品質要求很高，老闆笑稱，太太來一定要自己獨享一盤芋頭丸。

面對這些食材，Otto認為搭配Mortlach慕赫2.81 12年單一麥芽威士忌最為適切，因為酒液甜美，適合口感圓潤、偏甜的餃類、魚漿等等。

Mortlach慕赫酒廠十分低調，是許多威士忌行家爭相追捧的品牌，有別於多數的威士忌酒廠會進行2或3次蒸餾，該酒廠以獨創、經過縝密計算的「2.81蒸餾工藝」在威士忌的世界獨霸，並以帶肉汁的鮮美氣息為其特色。

威士忌+海鮮類

尾韻&淡雅

最後登場的「海鮮拼盤」，是頂級老饕才會指定的菜色，光是淡菜、扇貝、沙母，以及活生生的鮮蝦等戲劇化的視覺擺盤，就讓人驚嘆，也需要事先預約。Otto配上有著獨特海洋特色的Taliker酒液，以及來自艾雷島的樂加維林威士忌（Lagavulin），藉由鮮明的海潮香氣與淡雅鹹味搭配海鮮，兩者皆帶有強勁、濃郁的泥煤味，與海鮮一拍即合！

【方便麵 翻轉調飲新思維】

來自台南的阿舍食堂歡慶10週年，跨界與台北當紅的 「調飲廚房」ROOM by Le Kief合作，由店長Nick和Seven，將各式食材風味以分子料理的概念，重新解構，可從每一道酒款，嚐到阿舍乾麵醬料，引人想起台灣在地懷舊的味覺記憶，3套調飲以豆瓣老醬、香辣椒麻、醇濃麻醬等風味為靈感，各自搭配虱目魚餃、義式大腸包小腸、香烤鵪鶉等餐點，讓台味吃得到也喝得到！

【下午茶 佐雞尾酒】

坐擁台北101美景的空中酒吧YEN Bar紫艷酒吧，即日起至6月，推出「W漫遊」全新下午茶，由台北W飯店行政主廚Joshua Marshall耗時半年設計，有別於以往各大飯店盛行與精品、美妝品牌打造聯名形式的下午茶，本次W回歸自家品牌，集結6家亞太區W飯店主廚的拿手強項，推出下午茶料理，除了「好拍」，每一款重視食物本味與在地特色的小點，搭配雞尾酒，更讓人感受餐酒搭配的味蕾延續。

圖片提供／帝亞吉歐、台北W飯店、ROOM by Le Kief、阿舍乾麵

威士忌深沈內斂的香氣，和麻辣鍋豐富的、鮮美的食材搭佐，產生「純飲」不會迸發的火花。

品酒達人賴偉峯（Otto Lai）熱愛美食與威士忌，在以酒搭餐時，會先以食材的本質為思考，借威士忌提升食材的風味。他認為，通常搭餐僅需1～2款酒就可以很盡興，建議饕客可從風格和點選的食材來挑選酒款。

Prime無骨牛小排，可以蘇格登15年單一麥芽威士忌解膩，並讓香氣上升，帶有花香果香，以及愉悅、輕柔的酸味。

口感爽脆的黃牛胸肉，搭配內斂的Mortlach慕赫2.81 16年單一麥芽威士忌， 賦予了肉品堅果香氣。

蘇格登12年單一麥芽威士忌口感平衡、豐裕柔順，是麻辣鍋的百搭款。

Mortlach慕赫2.81 12年單一麥芽威士忌搭配綜合餃類，餃類的圓潤、甜美，搭上酒體甜蜜、辛香，令人更為滿足。

有「孕育自海洋的烈酒之王」之稱的Talisker 10年單一麥芽威士忌，在強勁的煙燻泥煤、海味之間，仍能感受到溫暖的麥芽香氣，是海鮮絕佳拍檔。

樂加維林是少有基本年份就從16年起跳的酒廠，9款有著鮮明的泥煤、煙燻、海鹽以及果乾甜味，和海鮮搭配，尾韻悠長。

新生代藝術家廖浩哲作品《繡球 Balls》for ROOM by Le Kief。

ROOM by Le Kief以「豆瓣老醬」為發想，採用豆漿、琴酒、堅果、焦化的蔥，模擬出豆瓣的味道，口感偏甜，帶點酸酸的發酵豆漿香氣，配上微辣的糖片、佐虱目魚餃，展現阿舍乾麵來自台南的意境。

ROOM by Le Kief「茴香花椒」，以花椒與番茄萃取的酒，搭配丁香、八角、肉桂等香料，再以阿舍原味醬油製成的薄片搭酒，佐以台梗米做成燉飯再加熱脆化的「義式大腸包小腸」。

以阿舍乾麵「醇濃麻醬」為發想，混合芝麻、堅果、赤蔥等風味，佐上醃黃瓜製成的薄片，濃郁芝麻香氣的酒液帶點黃瓜的清新風味，搭配鮮嫩多汁的香烤鵪鶉。

以台灣茶凍頂烏龍為基底打造的酒款，搭配花生糖展現古早味。

帝亞吉歐《冰與火之歌：權力遊戲》單一麥芽威士忌系列，一組8支，16,000元。

蘇格登12年單一麥芽威士忌（醇雪莉版），1,400元。

Mortlach慕赫2.81單一麥芽威士忌──47年單桶原酒。

YEN Bar 紫艷酒吧新生代調酒師何育寧（Annie He）。

台北W飯店YEN Bar 紫艷酒吧新生代調酒師何育寧，針對每一款午茶糕點推出6款搭佐調酒SHOT，打造W飯店獨一無二的餐酒午茶時光！

台北W飯店「舌尖漫遊！YEN Bar」精選亞太各地W飯店經典品項，推出「W漫遊」全新下午茶！

「W漫遊」下午茶，推出W Taipei橙酒乳酪慕斯佐巧克力椰子餅。

「W漫遊」下午茶，以W Hong Kong的迷你燒霜和牛堡，搭配GORDON ROUGE ROMANCE雞尾酒，以清爽果香，緩解牛肉的油膩感。

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