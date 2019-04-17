愛馬仕預告：開間黑膠唱片行

2019-04-17

〔記者方惠宗／台北報導〕法國精品愛馬仕（Hermès）宣布，結合音樂與領巾配件的時尚快閃店即將來台。

愛馬仕男性世界藝術總監Véronique Nichanian及男士絲巾部門創意總監Christophe Goineau將自身對於音樂的熱愛融入設計理念，時刻洋溢動感與活力。過去15年間，為愛馬仕男裝秀製作秀場音樂的藝術總監Thierry Planelle亦加入這個創意團隊。三位藝術家以靈感集結，如同一個搖滾樂隊，為此次奇妙的藝術之旅譜寫律動篇章。

愛馬仕男士絲巾唱片快閃店以「黑膠唱片行」為設計靈感，打造了集瀏覽、聆聽和探索為一體的絲巾唱片快閃店。將自4月27日起至5月5日，在台北華山1914文化創意產業園區中7B館限期開張。

愛馬仕Sweet Dreams圖紋印花羊毛與真絲混紡圍巾（100×100公分），20,500 元。

愛馬仕Tête-à-Tête Équestre圖紋6公分真絲刺繡編織領帶，9,100元。

愛馬仕男士絲巾唱片快閃店以「黑膠唱片行」為設計靈感。

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