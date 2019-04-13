〔記者凃盈如／台北報導〕全國電子破盤價活動於線上、線下門市展開，實體門市以大尺寸電視、節能空調、冰箱、近對折的dyson吸塵器等家電最為熱賣，也有消費者關注破盤價的資訊數位商品。即日起至4月16日於官網推出的「線上預約、線下結帳」限時快搶活動，業者表示，Switch遊戲機組、混碟電競電腦、手機、智慧錶、AR遊戲組等是熱門預約商品。此外，適逢破盤活動遇週末，多款商品推出震撼價，可買到降價數千元至萬元不等的各式智慧電視、Electrolux HEPA版吸塵器，還有數量有限的SAMSUNG Galaxy A7手機、SWITCH 2019瑪利歐雙響炮等 。
此外，全國電子於本次活動也推出「電腦破盤價，舊換新再享現折最高1萬元」，幫助消費者處理舊品，不但能減碳也省荷包。活動期間買電腦享破盤價，且舊換新再享優惠，買搭載intel處理器之指定電腦，最高可折10,000元、買指定機種intel Core i5/i7 電腦舊換新，加碼再獲得市價890元的Razer地獄狂蛇電競滑鼠。此外，全館滿額另有加1元多1件精選商品：市價17,600元的dyson Airwrap Complete全配組、市價 26,900元的dyson pure hot+cool三合一涼暖空氣清淨機，或者市價46,900元的Saeco全自動義式陶瓷研磨咖啡機三選一，並推出購物不限金額享有6期免息分期，刷指定銀行信用卡並分期還能享有最高4,250元的回饋，詳情請見官網、FB粉絲團或電洽查詢。
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SWITCH 2019瑪利歐雙響炮，原價13,360元，特價12,999元，買主機加購遊戲片享遊戲片加購價88折，買週邊享週邊加購價9折。（手把加購優惠限1只）。
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Panasonic 65型4K聯網LED顯示器+視訊盒，原價42,900元，特價29,900元， 降價13,000元，限量250台（限陳列品、 不享運送及其他優惠活動）。
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全國電子破盤價活動，實體店面冰箱全面優惠中。
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