李晶晶存半年薪水 敗一雙鞋

2019-04-12

〔記者王瀅娟／台北報導﹞精品鞋履品牌Manolo Blahnik於台灣開設第一家旗艦店，身為粉絲的李晶晶特別開心，「不用飛到紐約也買得到了！」

李晶晶曾經在紐約擔任知名鞋履品牌創意總監多年，一直很欣賞Manolo Blahnik，剛開始工作便存了6個月的薪水，才買了人生第一雙Manolo Blahnik，「我自己的工作是設計鞋子，又聽很多人說Manolo Blahnik很好穿，所以我就想『我一定要買一雙來穿穿看』，但那時我的薪水不高，又要自己養活自己，所以存了6個月才買到。」

李晶晶唸書時就很欣賞Manolo Blahnik的大膽，「因為他不是科班出身，是自己在工廠研究。我覺得很有趣的是他的第一場秀，他忘記要在鞋跟裡放金屬棒，所以模特兒都走得歪歪扭扭的，結果大家說他設計出一種新的走法，我覺得他做什麼都好有創意，都會把它變成一種藝術。」

Manolo Blahnik的經典之作Hangsi高跟鞋是李晶晶最欣賞的款式，「我自己很喜歡歷史和藝術，Manolo Blahnik當初會設計這個花釦，也是受到文藝復興時期的某一個畫作啟發。我覺得這雙鞋很Timeless（永恆經典），無論任何服裝、場合都很配。」

Manolo Blahnik春夏系列也受到多種藝術影響，如新推出的「Cusi」鞋跟，就是受到現代主義雕塑家Constantin Brancusi的啟發，充滿雕塑感。其他還有拿破崙時期的畫像、Martinenghi現代主義走廊造型、Henry Moore的半抽象銅器雕刻等，為春夏鞋履帶來豐富樣貌。圖片提供：Manolo Blahnik

Manolo Blahnik春夏寶石裝飾Sibus高跟鞋，57,800元。

李晶晶最欣賞Manolo Blahnik經典Hangsi高跟鞋，42,800元。

Manolo Blahnik台灣首間專賣店座落微風南山，以竹子為概念的布置十分醒目。

李晶晶擔任Manolo Blahnik春夏新品鑑賞會嘉賓，示範Gernotiushi高跟鞋，45,800元。

Manolo Blahnik春夏海星釦飾Bucu高跟繫帶涼鞋，45,800元。

Manolo Blahnik春夏圓點紅色漆皮鑲邊Cciolo穆勒鞋，34,800元。

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