裸膚時尚 Chloé快閃香氛

2019-04-12

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞配合百貨母親節檔期展開，Chloé香氛即日起至4／14日，在台北忠孝SOGO大門打造「迷你香氛花園快閃店」，現場以充滿綠意的植栽牆及五顏六色的柔和花卉為靈感，延續品牌經典的裸膚色調設計，陳列著各式手工紙雕花，並設置了浪漫吊椅，打造濃厚的法式花園風情。

現場除了販售Chloé經典品項外，針對剛推出的新品「芳心之旅女性淡香水」以及小小Chloé，亦有獨家的特惠組合；此外，豐富的滿額禮更是吸睛，像是以Chloé經典的Aurore包款為靈感設計的粉裸色化妝包、以芳心之旅旅行為靈感設計的「Chloé裸色行李吊牌」及「Chloé芳心之旅皮革手鍊」等，全部僅送不賣。

圖片提供：科蒂

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