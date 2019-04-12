迪奧高訂概念 華麗時計獨特專屬

2019-04-12

〔記者林欣若／台北報導〕迪奧（Dior）將高級訂製服的概念延伸至腕錶，推出全新Dior Grand Bal Couture訂製腕錶服務，從擺陀、錶盤、錶殼、底蓋、指針到錶帶都可自行挑選組合，也提供刻字服務，完全客製化，打造獨一無二專屬個人的腕錶。

Dior Grand Bal腕錶系列的靈感，來自迪奧先生最愛的舞會，腕錶最特別的就是錶盤上的倒裝擺陀，擺陀上裝飾鏤空網格、褶飾、羽毛，隨著佩戴者手腕轉動，裝飾華麗的擺陀也跟著擺動，猶如舞會上旋轉漫舞的華麗裙襬。自2011年問世以來，Dior Grand Bal腕錶系列不斷推出各種材質和色彩的擺陀，每一款的細緻製錶工藝堪比高級訂製服。

今年迪奧的訂製概念更向上提升，由顧客自行決定腕錶的各種細節，光是擺陀就有太陽放射層疊造型、裙襬造型、扇形褶襉造型、漁網裙襬造型、羽毛造型等五大類別，每一種類別之下還有各種材質和顏色，加上16種錶殼、20種底蓋、38種錶帶；顧客在確認設計款式後，迪奧錶廠工匠便開始製作，5個月後，獨一無二的瑰麗時計即可交付顧客手中，訂製價格約100萬至650萬元。

圖片提供：迪奧

Dior Grand Bal腕錶上的擺陀以羽毛裝飾，猶如華麗的舞衣。

Dior Grand Bal腕錶的擺陀有各種材質和色彩，精細工藝堪比高級訂製服。

在迪奧創作工坊設計師的陪同下，顧客可以先在電腦上模擬出各種腕錶組合。

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