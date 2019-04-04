蘋果二代AirPods續帶動 今年必Buy真無線耳機

2019-04-04

記者吳佩樺／台北報導

真無線耳機在市場上興起2年多，隨著蘋果二代AirPods現身，風潮不滅，今年如果你再不敗入一款真無線耳機，恐怕不能自稱「潮流達人」。

蘋果於2016年發表一代AirPods，當時還被取笑戴上的模樣很滑稽，但真無線耳機現在卻成為「潮貨」，蘋果二週前推出二代改版，亮點包括最新H1耳機晶片、延長電力、聲控啟動Siri以及加入無線充電；不過跟競品相比沒有特別主打防水。

台灣通路調查 蘋果AirPods熱賣冠軍

國外市調公司Counterpoint指出，蘋果在真無線耳機市場全球市佔高達75%，而在台灣各大通路調查中，蘋果同樣傑出。包括燦坤、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網、friDay購物等，最近一年來最熱賣的真無線耳機冠軍都由蘋果一代AirPods搶下。燦坤表示：「去年iPhone Xs系列、XR開賣當月，蘋果一代AirPods一個月能賣出4千組。」

Sony表現亦佳 僅次於蘋果

此外，綜合交叉比對，在台通路熱賣亞軍是Sony WF-SP700N，特色是IPX4防水兼具降噪。Sony亦於去年底上市新一代WF-SP900，擁有更高規格的IP68防水能力，不過要價7千多元，因此WF-SP700N至今在通路仍有不錯的銷售表現。

市場熱度高，每二季平均有十多款新品登台，三星本月亦引進第三代Galaxy Buds，強調音質經過AKG團隊調校。不只大品牌積極搶市，近二年勇於來台搶灘的新品牌也不少，包括Purdio、EOZ、Crazybaby等，部分在集資平台竄紅，因價格相較平實，適合欲嘗鮮者。

價格門檻不斷降低 好入手

因應競爭激烈，真無線耳機門檻也不斷降低，例如小米Air免2千元就能入手；脫離小米獨立的Redmi AirDots，中國價格換算台幣更是不用500元，不過在台上市時間未定。

男性主力客層 外型可愛多彩搶攻女性

以功能趨勢面來看，新代真無線耳機普遍採用藍牙5.0規格，其他進化重點涵蓋佩戴舒適度、機體更小巧以及直覺操作、電力、防水升級。此外，friDay購物表示：「真無線耳機的主要客層為26至35歲，男女比例7：3，雖然男性為主力，但近來市面瞄準女性量身打造的機種增多，外型愈加可愛多彩。」

近一年通路最熱賣

（註：燦坤、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網、friDay購物綜合統計）

蘋果AirPods 二代現身

台灣主要通路統計，蘋果AirPods是最熱賣的真無線耳機，二代AirPods也已經在二週前現身，不過蘋果依舊以「AirPods」命名。

二代跟一代相比，外型沒有太大的改變，同樣只有白色，最大更新是採用最新H1耳機晶片，連接速度快2倍，延長50%通話時間，並能以聲控「嘿Siri」直接呼叫Siri，加入無線充電。一代已從蘋果台灣官網下架，二代無線充電盒版售價6,490元；一般充電盒版5,290元，到貨時間以官網為主。

Sony WF-SP700N 降噪防水

Sony WF-SP700N是僅次於蘋果AirPods的熱賣亞軍，去年5月在台上市，同時具備降噪以及IPX4防水功能。此外，搭載Extra Bass重低音強化技術，聽音樂更具震撼感。售價5,490元。

近期新品推薦

Sony WF-SP900 可下海水

去年底登台的Sony WF-SP900跟WF-SP700N相比，具備更高規格的防水能力，升級IP68防水，海水使用也沒問題。內建4GB記憶體，約能存放920首歌曲。除了原先的黑、黃、白三色，近期上市粉紅色，售價7,490元。

三星Galaxy Buds 無線充電

三星Galaxy Buds是旗下第三代真無線耳機，價格比過去親民。體積比上代輕巧，充一次電可連續播放音樂6小時，強調音質經過AKG團隊調校；充電盒支援無線充電。售價4,990元，另有推出Marvel版本耳機保護殼。

EOZ Air 超高續航力

EOZ Air為掛耳式設計，運用鋁合金、奈米塗層增進整體質感。掛耳處內藏雙天線，讓耳機擁有更大的收訊範圍，設置雙麥克風以及降噪效果，搭配充電盒，提供90小時電力。支援IPX5防水。售價3,680元。

Purdio NEXTER TX11 立體聲通話

有別於市面部分真無線耳機僅支持單聲道通話，Purdio NEXTER TX11具備立體聲通話，通話時雙邊耳機皆有聲音。此外，採用石墨烯振膜單體，讓聲音均勻紮實，另能增強噪聲隔離；防水IPX5。售價3,280元。

Crazybaby二代Nano 1S 多彩可愛

瞄準年輕族群，Crazybaby二代Nano 1S主推多彩，包括一次上市黑、白、金、綠、粉紅5色，耳機外型像一顆小子彈，單耳重量僅4.4公克，充電盒猶如小型唇膏。具備IPX4防水、升級降噪。售價3,690元。

Redmi AirDots 超低價

Redmi跳脫小米，以獨立品牌經營，Redmi AirDots可說是業界最便宜的真無線耳機，中國售價99.9元，不到台幣500元。單顆耳機重量僅4.1公克。主要操作採用多功能實體按鍵。台灣上市時間未定。

小米Air 左右分離式

小米新代真無線耳機Air，外型有點神似蘋果AirPods，主打左右分離式設計，沒有主從限制，例如雙耳通話時取下任一耳機，自動切換單邊通話；具備IPX4防水。售價1,995元。

圖片提供／蘋果、Sony、三星、Crazybaby、Purdio、EOZ、小米官網

Sony WF-SP700N 降噪防水

Redmi AirDots 超低價

小米Air 左右分離式

Purdio NEXTER TX11 立體聲通話

EOZ Air 超高續航力

Sony WF-SP900 可下海水

Crazybaby二代Nano 1S 多彩可愛

三星Galaxy Buds 無線充電

近二年，愈來愈多新真無線耳機品牌攻台，圖為Crazybaby。

蘋果AirPods 二代現身

Sony WF-900跟WF-700N相比，擁有更高規格的防水能力。

蘋果AirPods帶起真無線耳機風潮；二代已正式現身。

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