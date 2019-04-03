AHC防曬棒 吳漣序快閃登台

2019-04-03

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞在《花遊記》中飾演唐三藏的南韓女星吳漣序，昨（2）日現身華山文創園區，為南韓醫美級保養品牌「AHC旗艦快閃店」開幕剪綵。

首次訪台的吳漣序坦言因時間緊湊，沒辦法好好逛逛台北，但上網蒐集了不少好玩景點，希望下次能純粹來台旅遊，喜歡吃鳳梨酥的她表示，也會買一些回去當伴手禮送朋友。

模特兒出身、有著170公分高挑纖細身材，吳漣序透露沒有特別管理飲食，平常都吃一些自己喜歡吃的東西，但不過量，喜歡喝烏龍茶、普洱茶，她認為與其控制飲食，寧願選擇多做運動。為了加強身體循環，有空會去按摩，泡半身浴及做提拉皮斯，平日在家也會做伸展操來維持身材。在保養肌膚上，她每天一定會搽防曬乳，3、4個小時補搽一次，也很重視眼周保養。

吳漣序自曝是名宅女，多半都待在家看動漫及電影，尤其看過電影《我的少女時代》後，讓她真的會很想來台灣，她說從小就追過很多台灣連續劇，最瘋迷《流星花園》、《惡作劇之吻》等，尤其最愛言承旭飾演的「道明寺」。

AHC在台新推出「超清爽完美持久防曬棒」，清爽質地與便於攜帶形式蔚為流行，上市至今累積銷售800萬支，蟬連數年銷售NO.1的防曬棒。

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