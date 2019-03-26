林俊傑夜跑商圈 大讚資生堂櫻花凝霜

2019-03-26

〔記者邱巧貞／台北報導〕「JJ」林俊傑昨（25）晚以代言人身分出席資生堂激透光系列活動，首度率領眾多網紅及粉絲們在信義商圈夜跑。

皮膚狀態向來很好的JJ，明天（27日）即將過37歲生日，年齡加碼也讓他笑說人生要「進階」了。「以前對保養很懶惰，覺得很多步驟，都是等到肌膚有狀況後才急救，但現在了解每個保養步驟都很重要，皮膚要長期照顧。」他透露，前陣子休假去紐西蘭，皮膚曬黑又乾燥，讓他直呼「接下這代言，真的有救到我。」林俊傑分享了最愛用的是資生堂「激透光超能櫻花凝霜」，在泡澡時或是睡前會厚敷在臉上，平日一緊張就會失眠的他，大讚這產品抹起來香香的，真的有放鬆療癒效果。林俊傑這次首度在信義商圈領軍夜跑，也透露自己平日經常在信義區逛街，尤其都會走香堤大道這一條。

資生堂激透光系列結合地黃根萃取精華、4MSK、維他命C乙基等褪黑複合物，標榜改善暗沈、黑斑等膚色不均問題。

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