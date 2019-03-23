陳奕迅變身蟻人 進入機械錶世界

2019-03-23

﹝記者方惠宗／巴塞爾報導﹞陳奕迅現身巴塞爾鐘錶展（Baselworld），於開幕前夕為Zenith預覽會站台，向賓客分享自己組裝腕錶、裝上螺絲過程，稱這個過程宛如進入機械機芯的奇妙世界，「感覺自己好像變蟻人，進入手錶了！」

這是陳奕迅第一次來巴塞爾，也是第一次參觀巴塞爾錶展。他說，Zenith是非常專業的品牌，興致高昂地分享自己嘗試了如何組裝腕錶零件，「我試著把螺絲放進錶裡面，感覺自己好像置身在錶裡面，說不清楚這是什麼樣的感覺，但一切都很真實。」

宛如進入腕錶機械的世界，陳奕迅幽默的說：「錶的世界很大，我就好像蟻人（ant man）一樣，看到機械錶的世界，裡面的一切看起來都很清晰。」圖片提供：Zenith

陳奕迅以Zenith品牌大使身分受邀出席巴塞爾鐘錶展。

Zenith宣布Defy Lab脫離實驗階段，正式成為一款前衛腕錶「Defy Inventor」，以調速振盪器取代游絲擺輪，錶殼以輕質鈦和Aeronith材料製成。價約610,000元。

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