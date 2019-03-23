春季自然保養 奢華寵愛自己

2019-03-23

〔記者凃盈如／台北報導〕春天明快、復甦的氣息蘊含著清新的感受，各大身體、髮膚保養品牌，也趁春季推出多款新品，捎來自然、美好的氛圍。來自以色列的天然奢華保養品牌SABON，推出春日限量香調「青檸薰衣草」，前香萃取自萊姆的精華與佛手柑，注入薰衣草的沉靜香氣，舒緩心靈，搭配羅勒、留蘭香，並以橙花與白麝香，為春日注入清恬氛圍。SABON除了單品如香氛皂、沐浴油、身體磨砂膏、身體乳等身體保養品之外，也推出空間香氛，如先前熱銷的錫盒子蠟燭、薰香組、織物噴霧，以及兩款限定禮盒，包含「潤澤柔嫩禮盒」，以及帶有限定包裝的「輕巧經典PLV身體護理組」。

至於義大利保養品牌L’ERBOLARIO（蕾莉歐），也將於4月份推出新品「花之舞香氛系列」，此系列為今年母親節主打香氛，匯集玫瑰、山茶花、櫻花等的經典花香，展現群芳舞動的氣息。全系列推出沐浴膠、植物皂、保濕潤膚霜、多用途滋養潤澤油、香水與織品芳香噴霧等品項，讓室內空間瀰漫著有如義大利田園的明媚感受。至於澳洲質感保養品牌Aesop，也將在母親節檔期推出多款購物優惠組合，除了深層保濕組合、抗氧化亮顏精華組合等，特別的是本次也針對男性推出「紳士保養組合」，其中 「摩洛哥橙花刮鬍精華」提供刮鬍時的滑順感與刮鬍後肌膚高度的保濕及軟化肌膚效果。而「B綠茶平衡調理液」，則可舒緩肌膚、同時搭配質地輕柔的摩洛哥橙花鬍後護膚乳液，可令肌膚柔嫩、降低刺激現象。

圖片提供：SABON、蕾莉歐

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