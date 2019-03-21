想要好空氣！ 隨身空氣清淨機竄紅

2019-03-21

記者吳佩樺／台北報導

每年11月到隔年4月是台灣空氣汙染相較嚴重的季節，隨著現代人健康意識抬頭，家用空氣清淨機備受重視，每年銷售均呈現超過30%的成長，不過近年來特別的是隨身空氣清淨機跟著竄紅，儘管不算普及，實際效果也有待更多驗證，買氣卻是過去的數倍。

不討論功效，僅就市場面來看，從各大通路觀察，隨身空氣清淨機的關注度的確增高，其中Yahoo奇摩購物中心統計2018年空氣清淨機整體銷售，隨身空氣清淨機首度擠進年度前3大熱賣。

穿戴型

體積小巧 尤其受青睞

目前隨身空氣清淨機大致涵蓋穿戴型、桌用、車用，主要分為負離子以及濾網技術，市售價位約3至8千元，以4至5千元最主流。

根據燦坤、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網自去年11月至今，進行隨身空氣清淨機銷售調查顯示，穿戴型特別受到民眾青睞，市占高達8成，包括燦坤、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網的熱賣冠軍都是IONION MX升級版；另一ible Airvida L1或M1亦擁有高人氣。

穿戴型主打體積小巧，大多號稱利用負離子淨化空氣、免耗材，且能像項鍊一樣繫掛在脖子上，採購重點包括每秒釋放的負離子數、重量、電力等。不過多數專家對於效果存疑，建議真的要使用也要在室內，戶外不適合。

此外，Honeywell去年底瞄準機車騎士、通勤族推出口罩型空氣清淨機，採用N95濾芯，Honeywell產品襄理周桂琪表示：「因為擁有N95口罩防護能力，加上馬達風扇抽風，上市以來每月銷量高達600至800台。」雖然業者強調親膚、透氣材質，仍要避免佩戴太長時間，以免有不適感，N95濾芯是耗材，壽命約12小時就要更換。

隨身偵測器

主動避開空汙 也成話題

因應趨勢，隨身空氣偵測器也成為市場話題，例如台灣大哥大今年便自行開發號稱市面最輕小的myAir個人PM2.5偵測器，特色除了操作簡易一鍵測量，還提供空汙生活地圖，幫助避開PM2.5過量的區域，甚至會主動發出危害提醒。台灣大哥大指出：「綜合觀察上市3個月的銷售狀況，女性購買者已經高於男性，可見女性擁抱新科技的接受度不輸男性，對於空汙傷害的警覺亦甚於男性。」

《 通路熱賣推薦 隨身空氣清淨機 》

《穿戴型》

Honeywell MATW9501系列 口罩清淨機

口罩型設計，特別適合機車騎士，採用N95濾芯，須定期更換。強調機身為親膚材質、可調節綁帶設計，具備2段風速。售價2,780元，Yahoo奇摩購物中心。

AirTamer A320 超高續航力

負離子型，號稱淨化範圍1公尺。主機重量60公克，掛繩採用安全鎖扣設計，兒童亦能佩戴。充電3小時可使用260小時。售價7,990元，燦坤線上購物。

IONION MX升級版 負離子加倍

負離子型，皮繩佩戴設計，機體尺寸為長6.5公分、寬2.5公分、厚1.6公分，機身重量20公克，充飽電可連續使用30小時。售價4,580元，燦坤線上購物。

ible Airvida M1 鈦頸鍊

負離子型，主機長度僅5.7公分，重量20公克，搭配鈦頸鍊，亦能改用衣領夾佩戴。充飽電續航力28小時。售價4,980元，PChome 24h購物。

infoThink小熊維尼系列 櫻花限定版

可愛的小熊維尼搭配櫻花圖案，負離子型。主體重量23公克，項鍊為不鏽鋼設計，內建戶外、室內二種模式，充飽電力30小時。售價3,680元，momo購物網。

《車用／桌用型》

Honeywell CATWPM25D01 自動偵測

主打多階段淨化，包括HEPA濾網、負離子等，具備雙渦輪風機、自動偵測、智能變頻功能，機身會顯示PM2.5數值。售價5,990元，即將上市。

3M FA-C20PT 靜電濾淨

外型大小約350毫升保溫杯，採用靜電濾淨技術，搭配活性碳濾網。提供2段風速、濾網更換提醒功能，支援多種供電方式。售價2,490元，Yahoo奇摩購物中心。

Sharp IG-GC2T 斜面噴嘴

採用自動除菌離子技術，設計斜面噴嘴，可調整20度或55度角，提升空氣循環速度，同時具備保濕功能，適用面積1坪。售價3,990元，PChome 24h購物。

《 同期加映 隨身空氣偵測器 》

台灣大哥大myAir 一鍵測量

重量58公克，號稱市面最輕小的隨身PM2.5偵測器，一鍵簡易開啟測量，從機身螢幕跟燈號即能清楚顯示測量結果。售價2,490元，台灣大哥大門市。

宏碁Air Monitor LED顯示燈

居家型，透過機身LED顯示燈，能清楚知道當下的空氣品質，例如綠燈代表良好。可偵測PM2.5、VOC等6種空氣品質數值，內建鋰電池。售價5,990元，Yahoo奇摩購物中心。

BRISE A1 螢幕顯示

居家型，內建鋰電池，亦能移動隨身使用，可偵測PM2.5、VOC、溫度、濕度，機身配置1.77吋顯示螢幕。售價4,990元，Yahoo奇摩購物中心。

圖片提供／燦坤、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網 註：價格或有更動，以通路為準。

從市場面觀察，隨身空氣清淨機的討論度比過去更高。（達志）

Honeywell MATW9501系列

AirTamer A320

IONION MX升級版

ible Airvida M1

infoThink小熊維尼系列

Honeywell CATWPM25D01

3M FA-C20PT

隨身空氣偵測器也成為話題，幫助主動避開空汙。

台灣大哥大myAir

宏碁Air Monitor

BRISE A1

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