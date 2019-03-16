奇摩購物中心 把錢變大─15週年慶 最高回饋21% 加碼假一賠三

2019-03-16

〔記者吳佩樺／台北報導〕電商激戰，Yahoo奇摩購物中心15週年慶登場，自3月18日至4月21日，喊出「有感回饋」，包括買貴退差價加碼送8%、儲值金最高現賺21%、網紅跟團最高15%回饋、全民砍價最殺1折以及「假一賠三」；業者強調「讓利幅度是史上最大！」

此次Yahoo奇摩購物中心口號是「把錢變大」，首度推出「儲值金」玩法，只要先買儲值金，1元儲值金等於1元現金，之後限定期間消費就能拿到15%購物金回饋，搭配Yahoo聯名卡再享6%返利。此外，也不用怕買貴，因為買貴除了能申請退差價，再多送8%購物金。

Yahoo奇摩購物事業群業務總經理蔡伯璟表示：「15週年慶自3月8日起展開暖身，業績已突破歷年同期新高，成長5成，換算每1分鐘能賣出一件Michael Kors皮夾，每5分鐘賣出一支蘋果iPhone手機，有信心接下來的業績表現以倍數成長。」

此外，業者觀察，過去民眾對於在電商買高價精品常會擔心買到假貨，因此不敢輕易下手，但隨著電商的保證賠償，大幅帶動精品業績提升，今年Yahoo奇摩購物中心15週年慶特別擴大賠償幅度「假一賠三」，買到假貨不只退款，另外會再賠償商品金額的2倍購物金。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/