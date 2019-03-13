喬治傑生極簡美 陳艾琳浪花絕配

2019-03-13

〔記者凃盈如／台北報導〕丹麥皇室精品GEORG JENSEN於2019年春夏推出經典的BERNADOTTE餐桌生活系列新品，以及全新系列FREQUENCY生活精品，每一件作品都融合了喬治傑生作品經典的有機曲線與雕塑工藝。特別的是，今年春夏新品發表，品牌邀請了台北知名花店「浪花w/f」創辦人陳艾琳，使用兩系列新品，打造帶有北國風情的餐桌，讓人一見傾心。

兩系列新品當中，經典的BERNADOTTE系列延伸自瑞典王子希瓦德．伯納多的原創設計，可見極簡的幾何形狀、對稱的簡約風格。闊別多年，品牌再於2019春季推出BERNADOTTE系列的12件新品，包含餐盤、點心盤、餐具、蛋杯、糖罐、奶盅與花瓶等，展現北歐設計實用與美感並重的精神。另一系列FREQUENCY，則是由美國知名設計師Kelly Wearstler操刀，融合了有機、具現代感的輪廓，在FREQUENCY系列的各種器皿、擺件當中，都可見她居住於加州海岸所汲取的自然靈感：海風、波浪、光影，透過這些濱海生活的經驗，詮釋了不鏽鋼素材的自然律動與美感。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/