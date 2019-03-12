BOUCHERON 動物系列 靈動華美

2019-03-12

〔記者林欣若／台北報導〕法國珠寶世家BOUCHERON寶詩龍向來將大自然視為最佳創作靈感來源，其中Animaux de collection動物系列珠寶已發表超過50款以上作品，每一件作品都象徵著其獨特的意義和靈魂，而動物系列的背後，其實有著一段動人的愛情故事。

1888年，品牌創始人菲德列克寶詩龍（Frédéric Boucheron）為尋求創作靈感與珍貴寶石踏上環球之旅，行前他將一條蛇形項鍊贈予愛妻Gabrielle Boucheron，希望能讓這條充滿愛與思念的項鍊守護在她身邊，從此動物系列珠寶成為BOUCHERON寶詩龍具有守護象徵。

BOUCHERON寶詩龍精心挑選每一隻動物並命名，賦予牠們獨特的幸福意義，例如名為NURI的鸚鵡，在印度語之義即為美麗，孔雀HERA為希臘女神赫拉，象徵富貴和愛情。即日起至3月31日，BOUCHERON寶詩龍將於微風廣場精品店舉辦Animaux de collection動物系列珠寶展，集結50件生動有趣的動物珠寶，其中帥氣的黑豹、鑲嵌全新寶石的變色龍首度在台曝光。

名模Andreea Diaconu配戴BOUCHERON寶詩龍Animaux 動物系列小鹿指環，鹿眼鑲嵌2顆欖尖型黑色藍寶石（約0.47克拉），1,970,000元。

BOUCHERON寶詩龍 Animaux 動物系列變色龍指環，鑲嵌224顆圓形帕拉依巴碧璽（約4.10克拉），1,650,000元。

BOUCHERON寶詩龍 Animaux 動物系列幼獅指環，中央主石為蛋形切割粉紅晶石（約8.81克拉），1,290,000元。

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