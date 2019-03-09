雅克德羅頂級生肖錶 限量獵客─豬年生肖錶展鎖定台中層峰 精湛工藝優雅細膩

2019-03-09

﹝記者方惠宗／台北報導﹞瑞士頂級工藝鐘錶品牌雅克德羅（Jaquet Droz）於「寶鴻堂鐘表」台中五權旗艦店舉行「豬年生肖錶展」，獨家展出雅克德羅豬年生肖腕錶，四款時分小針盤（Petite Heure Minute）主題腕錶結合經典琺瑯彩繪與精雕的匠心工藝，為極具意義的傳統文化注入優雅敦厚與野性堅韌，迎來絕美「錶」情。

展中，兩款紅金時分小針盤腕錶（Petite Heure Minute）、直徑35毫米的鑲鑽紅金錶殼款與39毫米的紅金錶殼款各限量發行28只，皆以品牌經典微繪工藝，描繪寓意豐足的成熟麥穗中，一派和平、流露智慧的小豬悠然踱步；錶背金質雕刻擺陀亦描繪相似場景，完整展現細膩與卓越的工藝。

雅克德羅亦展現超凡金雕工藝，打造兩款全新時分小針盤腕錶（Petite Heure Minute Relief Pig），刻畫著佇立在8棵橡樹前、野豬強勢與堅韌的王者之姿，成為堅毅象徵。直徑41毫米的紅金錶殼款式搭配紅金野豬精雕，黑瑪瑙錶盤擺盪著紅金指針，粗獷而嚴謹。另有一款直徑41毫米的白金款式，鑲嵌272顆鑽，錶殼搭配白金立體雕紋，為黑瑪瑙錶盤更添璀璨。

同時，雅克德羅特別展出融合多樣精湛工藝與極致美學的愛之蝴蝶自動玩偶腕錶（Loving Butterfly Automaton），是品牌慶祝創立280週年的特別呈獻。

「雅克德羅2019豬年生肖錶展」於即日起展至3月15日，地點在「寶鴻堂鐘表」台中五權旗艦店，地址是「台中市南屯區五權西路二段222號」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/