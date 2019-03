2019-03-02

﹝記者方惠宗/台北報導﹞第91屆奧斯卡金像獎餘溫未盡,擔任奧斯卡金像獎榮譽贊助商暨美國電影藝術與科學學院專用鐘錶(Exclusive Watch of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences)的瑞士製錶商勞力士(Rolex),以奧斯卡電影博物館(Academy Museum of Motion Pictures)創始贊助商身分,預告該博物館將於今年底在洛杉磯正式開幕。此博物館將是世界首屈一指的電影博物館,幫助世人了解創造電影傳奇的藝術與科學。

奧斯卡電影博物館由獲得普利茲克獎的義大利建築師倫佐‧皮亞諾擔任總設計師,設有可容納1,000名觀眾的劇院與多座展廳,懷舊電影愛好者會在這裡看到許多電影收藏品,過去數十年,勞力士出現在多部影片之中,在電影角色的手腕,展現鮮明、有力的形象。

在本屆奧斯卡頒獎典禮的休息空檔,勞力士基於支持電影製作藝術的初衷,獻上一段自製影片,由勞力士電影藝術界的4位代言人親自入鏡,將自己的人生智慧傳授給新一代的電影人,包括美國電影導演馬丁‧史柯西斯、墨西哥導演阿利安卓‧崗札雷‧伊納利圖,以及首位奧斯卡最佳導演獎女性得主、美國導演凱薩琳‧畢格羅,還有她的丈夫、加拿大導演詹姆斯‧卡麥隆。4位導演將在片中寄語年輕的電影人,鼓勵他們相信自己做為故事敘述者的獨特力量。

這4位導演目前一共榮獲了57座奧斯卡金像獎。

圖片提供:Rolex

