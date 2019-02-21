Mazda平價SUV Coupé新作 將現身日內瓦車展

2019-02-21

記者方維鐸／綜合外電報導

高底盤SUV類車款大行其道的今天，相對於近年蔚為風尚的平價小型CUV，身形流線動感的SUV Coupé車款似乎多半都走高價位路線，國人偏愛的日系品牌更只有Mitsubishi Eclipse Cross這唯一選擇，讓許多想要獲得高人一等駕馭感受、又不失流線美型跑格外觀的SUV Coupé買家唏噓不已。

近日Mazda在官網公開了一張即將於下個月日內瓦車展正式首演的神秘SUV Coupé「車尾照」，對外宣示他們跨入此一市場級距的企圖心。國內不少媒體都曾提及Mazda在新世代Mazda3 問世後將推出的可能是車格放大的第2代CX-3，不過日前歐洲媒體已有不少報導斬釘截鐵斷言這款新車會是CX-4。

Mazda打算進入SUV Coupé級距其實早有跡可尋，2015年德國IAA車展即推出過KOERU「越」概念車，揭示他們的企圖心，然而時值產品世代新舊交替之際，KOERU幻化現實的量產之作CX-4成為一款侷限於中國市場的地區限定車款，並未成為全球策略車款，中國以外的市場都無緣買到這款Mazda涉入SUV Coupé級距的初試啼聲之作。

如今全新一代Mazda3已正式亮相，同時對外公開視覺更動感犀利的造形設計DNA，高剛性、輕量化且構造簡單、低成本的底盤平台，Skyactiv-X和Skyactiv-G M Hybrid等嶄新動力科技，新世代內裝控制介面鋪陳及更先進的主被動安全系統，煥然一新的CX-4當然能以全球策略SUV Coupé的定位高調問世，利用最全球化的日內瓦車展場合成為鎂光燈的焦點。

去年上半曾有外媒提及Mazda有意讓中國限定的CX-4推出右駕版本，在2019年回銷日本國內及其他英國協右駕地區，如今看來這樣的說法只講對了一半，這次日內瓦車展全球首演的CX-4會是Mazda最具企圖心的年度鉅獻，成為動感美型、價格親民又兼具駕馭樂趣SUV Coupé力作。

部分圖片提供／Mazda

KOERU「越」概念車的車尾後視跟Mazda新公布的神秘車尾照確實有幾分神似，不過尾燈光型仍有明顯差異。

2017年Mazda於中國市場推出的CX-4擁有Coupé般流線身形，原先曾傳聞2019年將於日本國內推出，現在看來這說法部分屬實，因為其實會是採用新世代底盤平台、動力科技及內裝介面設計全新CX-4。

Mazda日前在官網秀出一張即將於3月日內瓦車展發表的全新跨界休旅車尾照，歐洲媒體判斷會是跟新一代Mazda3共用平台的全新CX-4 SUV Coupé，產品定位介於現行CX-3和CX-5之間，而非台灣媒體所說尺碼放大的大改款CX-3。

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