SUV Coupé主打跑格化版本 BMW X6 xDrive35i M Sport試駕

2019-02-21

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

隨著高底盤休旅車的風行，車格尺碼壯碩的中大型豪華SUV也獲得預算較充裕的家庭買家青睞，並衍生出外觀更動感流線的中大型豪華SUV Coupé。現階段最具代表性的中大型豪華SUV Coupé首推BMW X6，去年汎德公司為強化X6面對頭號對手Mercedes-Benz GLE車系的競爭力，改推出內外M款套件加持的M Sport版，同時提供xDrive35i和xDrive30d兩種汽柴油動力選擇。

M Sport版賣相加分

本文試駕的X6 xDrive35i的外觀裝上了M款空力套件，視覺感更顯精實壯碩，搭配20吋前後配的M款雙肋造型鋁圈（468M型），及前275/40R20、後315/35R20的Pirelli P ZERO的高性能SUV專用胎，完美體現SUV Coupé的動感剽悍。

車上搭載一具3.0升TwinPower Turbo直6引擎，可輸出306匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，與其搭配的是8速Steptronic運動化手自排變速箱，賦予本車更綿密直接的動力傳輸表現。儘管車重已超過2公噸，然而直接凌厲的油門反應，無論在高速公路上全速奔馳，或是在市區車陣中走走停停，那種隨傳隨至的加速力道，都令人激賞不已。其0～100公里／時加速僅需6.4秒，極速可直上240公里／時。根據經濟部能源局公佈的歐規平均油耗，X6 xDrive35i每公升可行駛9.8公里，以此等噸位的豪華SUV來說，算是相當優異的表現。

iDrive 6.0操作更直覺

X6內裝控台延續著BMW一貫簡練成熟的設計調性，所有控鍵安排都以清晰就手為前提。M Sport版車內採用黑色車內頂篷與Dakota真皮內裝，綴飾以性能化車款慣用的碳纖維飾板，整個車艙流露深沉肅殺的跑格氛圍；駕駛座前標配10.25吋多重行車模式儀表板，中控台上方另配有一10.25吋觸控顯示幕，結合功能與畫面再進化的iDrive 6.0控制介面，判讀操作起來更直覺好用。

本車長達2,933mm的軸距造就了充裕的腿部伸展空間，且後座頭部空間並沒有因為Coupé化的流線身形而有壓迫感，若將40/20/40分離後座椅背完全傾倒打平，可形成一縱深極為出色的載物空間，最大容量可達1,525公升。

BMW總代理汎德公司報出的X6 xDrive35i M Sport售價為373萬，另外X6 xDrive30d M Sport也有著相同的售價，相較於僅提供單一柴油動力的Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC Coupé，整體競爭條件似乎更勝一籌。

BMW X6 xDrive35i M Sport小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,909×1,989×1,702mm

軸距：2,933mm

引擎型式：直6 DOHC 24汽門 TwinPower Turbo

排氣量：2,979cc

最大馬力：306匹／5,800轉

最大扭力：40.8公斤米／1,200～5,000轉

驅動方式：xDrive智慧型可變4輪驅動

排檔設計：Steptronic運動化8速手自排

0～100公里／時加速：6.4秒

極速：240公里／時

平均油耗：9.8公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（客貨兩用車2,400～3,000cc歐規油耗）

售價：373萬

試駕的X6 xDrive35i M Sport標配黑色車內頂篷與Dakota真皮內裝，點綴以充滿跑格氛圍的碳纖維飾板，駕駛座前方則配置10.25吋多重行車模式儀表板。

10.25吋中控觸控螢幕搭配iDrive 6.0介面，判讀操作上更豐富好用。

排檔系統為Steptronic運動化8速手自排，右側的iDrive控制系統旋鈕上整合了手寫觸控面板，輸入資料時更加便利好用。

行李廂標準容量為580公升，若將4/2/4分離設計的後座椅背完全傾倒，可擴充至1,525公升的最大容量，並具有相當可觀的置物縱深。

2,933mm的軸距造就本車充裕的後座腿部空間，乘坐起來十分寬敞舒適。

本車加速表現非常凌厲，儘管車重超過2公噸，0～100公里／時加速卻只需6.4秒，M款跑車化電子懸載系統賦予其跑格與舒適兼具的行車動態表現。

這具3.0升直6 TwinPower Turbo引擎，可輸出306匹最大馬力，並在引擎1,200～5,000轉間形成峰值達40.8公斤米的扭力高原，平均油耗每公升可跑9.8公里，達到該排氣級距客貨兩用車的2級標準。

X6 xDrive35i M Sport標配黑色高光澤窗框，其流線厚實的車尾線條結合M款外觀套件，以及左右雙邊出的矩形排氣尾管，看起來十分肅殺剽悍。

BMW總代理汎德公司去年將X6豪華SUV Coupé車系編成精簡，僅提供xDrive30d和xDrive35i的兩種M Sport版柴油車型選擇，售價均為373萬，本文試駕的是xDrive35i M Sport。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/