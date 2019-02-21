Burberry新包 TB包釦有玄機

2019-02-21

〔記者王瀅娟／台北報導〕Burberry春夏推出全新TB Bag系列，方正硬挺的包身搭配特別訂製的Thomas Burberry Monogram（簡稱TB Monogram）金屬包釦，是品牌全新出發的象徵之一。

TB Bag為創意總監Riccardo Tisci上任後設計的首批包款之一，獨特的TB Monogram包釦設計源自創始人Thomas Burberry的姓名縮寫。肩揹包包身外層為小牛皮，內襯為小羊皮，將包釦向下扳即可開啟，內分為2個隔間，前後各有一個開口與拉鍊內袋，搭配可拆卸的皮革揹帶或鍊帶。

TB Bag系列有中型與小型肩揹包、腰包與信封手拿包，顏色從經典的黑、深棕色、深紅色，到粉紅色、蜜金色和開心果綠等活潑色彩，還有雙色款與多樣化的圖案，包釦顏色也會隨著包款皮革用色變化。目前僅上市黑色牛皮肩揹包，3月將陸續上其他款式，5月還會推出帆布與滿版Monogram浮雕款式，是品牌上半年的主打包。

Burberry春夏推出全新TB Bag，包括肩揹包與腰包。

Burberry深棕色TB腰包，未定價。

Burberry大不列顛紅搭配嵌花 Monogram 圖案TB肩揹包，未定價。

Burberry黑色小牛皮TB肩揹包，85,000元。

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