小公主走秀 izzue首度進軍倫敦時裝週

2019-02-21

〔記者林欣若／台北報導〕香港I.T集團旗下的服裝品牌izzue首度進軍倫敦時裝週，發表2019秋冬男女裝系列，這一季izzue以「旅程」為主題，激勵年輕人跳脫出舒適圈、跨越文化界限，開啟一段探索世界的新旅程，I.T集團總裁與女星邱淑貞的17歲女兒沈月也為自家品牌走秀。

旅程中的裝備必須精確極簡，izzue結合實用功能與鮮明的現代美學，打造一系列旅程中的完美穿搭。設計師從izzue品牌歷年檔案中擷取五大經典元素，包括條紋、上衣、風衣、機車夾克及MA-1軍事外套，經過重組解構打造出全新的視覺形象，粗細條紋拼接圖案的上衣搭配幾何感的軍用馬甲、嶄新的經典風衣和機車夾克、束腰短身外套彰顯系列的軍裝風偏好，都承襲著品牌DNA，不對稱設計的多口袋背心，都是實用性的設計。

整個系列以經典黑白為主色調，輔以跳躍的橙黃色、以及低飽和度的軍綠色，更大膽融入具有未來感的彩虹光澤銀色及漆皮黑色，搭配具有實用功能的剪裁和科技加工的面料，探索面向未來的設計多樣性，每一件單品都突顯品牌經典的「live it real」理念。

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