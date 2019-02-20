倫敦時裝週 詹朴玩起偵探遊戲

2019-02-20

〔記者王瀅娟／台北報導〕台灣服裝設計師詹朴（APUJAN）於倫敦時裝週期間發表秋冬「偵探遊戲」系列，以知名推理小說為靈感，結合過往曾出現於品牌中的經典元素，講述發生在一列火車上的懸疑故事。

服裝秀在火車汽笛聲與車廂對話音效中揭開序幕，模特兒個個化身擁有重重謎團的女子走出。喜愛閱讀推理小說的詹朴，將恐龍骨骸、時鐘、鑰匙、拆開的信等品牌經典元素，結合愛倫坡、柯南‧道爾、阿嘉莎‧克莉絲蒂等知名推理作家的經典作品，研發本季獨家開發的針織緹花面料與設計數位印花圖騰。模特兒們扮演著主題故事中出現的商人、保管鑰匙的人、怪盜、偵探、警察、畫家、賭徒、時空旅行者與準備赴宴的神秘女子等角色，錯綜複雜的人物關係也以人物關係圖騰呈現。

秋冬秀鞋再度與Nike合作，運用即將推出的各式配色Air Max 720、Air Vapormax 2019新款，以及Air Max 90與95等系列，搭配品牌行星金屬鞋釦。帽子與服裝上的3D列印鑰匙、菸斗、火車等裝飾符號則是與參數化設計的築房數位團隊合作，強化懸疑感。

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